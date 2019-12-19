«Америка одержима вооружениями»: Горбачёв объяснил Asahi, зачем Вашингтон вышел из ДРСМД

За решением Соединённых Штатов выйти из ДРСМД стоит стремление освободиться от любых обязательств и достигнуть абсолютного военного превосходства, заявил в интервью Asahi Shimbun экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв. Как подчеркнул политик, в современном мире эта мечта неосуществима, а решение вопросов безопасности лежит в области не вооружений, а политики.

Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв в недавнем интервью японской газете Asahi Shimbun поделился своим видением способов восстановления двустороннего сотрудничества и переговоров США и России с целью предотвращения ядерной войны. В период, когда администрация Дональда Трампа выходит из ключевого договора в сфере ограничения использования ядерного оружия и даже рассматривает возможность использования маломощного ядерного оружия, бывший лидер СССР призвал США к диалогу.

Как напомнил Горбачёв, идея, лежавшая в основе договора ДРСМД, заключалась в том, что «ядерная война неприемлема и в ней не может быть победителей». Подписав договор, США и Советский Союз «объявили о необходимости избавиться от ядерного оружия». «Я всё ещё молюсь об этом», — добавил экс-генсек.

По его словам, ДРСМД стал первым шагом к сокращению ядерного арсенала в мире. США и Россия сократили количество своих вооружений более чем на 80% по сравнению с пиком холодной войны, страны Восточной и Западной Европы также согласились на сокращение вооружений. «Это были мирные дивиденды, полученные всеми в результате окончания холодной войны», — заметил политик, добавив, что решение США выйти из договора грозит повлечь за собой события, способные перечеркнуть эти достижения.

Как напомнил Горбачёв, Вашингтон последовательно выходил из всех соглашений, призванных обеспечивать «глобальную стратегическую стабильность». Из трёх её столпов — Договора по ПРО, ДРСМД и СНВ — сегодня остался всего один, но и судьба подписанного в 2010 году договора СНВ-II остаётся неясной.

«За решением Соединённых Штатов выйти из ДРСМД на самом деле стоит стремление освободиться от любых обязательств в отношении вооружений и достигнуть абсолютного военного превосходства», — уверен бывший советский лидер. По его убеждению, эта цель «иллюзорна», поскольку в сегодняшнем мире гегемония одного-единственного государства невозможна. «Результатом станет дестабилизация стратегического положения в мире, новая гонка вооружений и полная хаотичность и непредсказуемость глобальной политики», — предостерёг политик. Одержимость Вашингтона вооружениями «безумна», уверен собеседник издания.

По словам Горбачёва, одним из событий, сподвигнувших его на подписание ДРСМД, стала авария на Чернобыльской АЭС, ставшая одним из важнейших поворотных моментов в истории России и мира, обнажившая проблемы Советского Союза и напомнившая о «колоссальной разрушительной силе атомной энергии и ядерного оружия». «Это был опыт, продемонстрировавший нам, что с ядерным оружием необходимо что-то делать», — поделился с изданием экс-глава СССР.

Политик подчеркнул, что всё ещё считает ядерную войну недопустимой. Как признался бывший руководитель советского государства, даже во время обязательного курса обучения при подготовке к занятию поста главы государства он ни разу не нажимал на кнопку так называемого ядерного чемоданчика.

Как отметил Горбачёв, хотя многие российские эксперты воздают почести ядерному оружию, утверждая, что оно спасло мир от ядерной войны, нельзя забывать о Кубинском кризисе, однажды поставившем мир на грань самоуничтожения. «Ядерное сдерживание не защитит мир от ядерной аварии или ядерного терроризма, но будет держать его под постоянной угрозой», — предупредил бывший генсек.

По убеждению Горбачёва ключ к разрешению вопросов безопасности лежит не в вооружении, а в политике. «Главное — действовать так, чтобы не позволить миру скатиться к гонке вооружений, конфронтации, враждебности. Несмотря ни на что, я верю, что это всё ещё нам под силу».