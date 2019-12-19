National Review: противники Трампа видят русского под каждой кроватью

Сегодня противники Дональда Трампа называют предателями и русскими агентами всех тех, кто стремится к реалистичному ослаблению напряжённости со слабой Россией. Как пишет National Review, идеи левого фланга о том, что Трамп — русская «марионетка», оказались полнейшим абсурдом и клеветой, однако именно они вынуждают Трампа занимать ещё более антироссийские позиции, что является открытой угрозой для безопасности США.

Длящиеся три года попытки изгнать Трампа с поста президента, кульминацией которых стали манипуляции с импичментом, извратили внешнюю политику США в отношении России. Как пишет National Review, одним из самых странных зрелищ на слушаниях по процедуре импичмента стала вереница свидетелей, которые в пух и прах разносили нынешнюю политику Трампа в отношении Украины, в первую очередь его попытки отсрочить поставки оружия. Однако очень многие из тех, кто давал показания, работали в том или ином качестве в правительстве и при администрации Обамы, которая вообще отказывала украинцам в любой военной помощи.

«Так почему же никто из них тогда не жаловался на робость Обамы и на тот вред, который он причинил украинцам, лишив их американского оружия? Ведь это администрация Обамы отказала Украине в оружии и тем самым придала сил Путину», — пишет автор материала.

Именно администрация Обамы проводила политику перезагрузки, которая по сути дела была политикой умиротворения путинской России. Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон придумали кнопку перезагрузки, чтобы вовлечь Россию в диалог. Предполагалось, что вставшая на путь либерализации Россия должна по достоинству оценить американское великодушие. Однако Россия восприняла данную щедрость как слабость, которой надо непременно воспользоваться: сначала был Крым, а после события на востоке Украины.

Когда связанные с Россией хакеры начали вмешиваться в американскую политику, Обама сказал Путину «прекратить это» и начал читать нотации кандидату Дональду Трампу, который наверняка должен был проиграть, чтобы тот прекратил стенать по поводу несправедливости американского избирательного процесса. Он считал, что Хиллари скоро уверенно победит, и обиженному Трампу не стоит объяснять своё поражение тем, что она воспользовалась услугами бывшего британского шпиона, составившего своё липовое досье на «источниках», которые он купил в России.

Однако, отмечает автор статьи, произошло нечто весьма неожиданное: Дональд Трамп, несмотря на все усилия Министерства юстиции, ЦРУ и ФБР, которые пытались предотвратить это, стал президентом. После этого на свет появился «сговор с Россией» — измышление о том, что Трамп якобы сговорился с Путиным, чтобы тот навредил Хиллари Клинтон, и в благодарность за это Россия якобы получила свободу действий.

Вскоре русские стали для «прогрессивистов» — сторонников социальной и экологической политики в США, часто подвергаемых критике Республиканской партией США и правыми кругами в целом за чересчур радикальные решения, — главной причиной, по которой Хиллари проиграла.

«Слабая предвыборная кампания и отталкивающая личность самой Клинтон здесь были ни при чём. Последствия прогрессивного умиротворения были напрочь забыты. Внезапно левые под каждой американской кроватью увидели русского», — пишет издание.

Чтобы продемонстрировать свой антироссийский настрой, исправить ошибки перезагрузки и умиротворения, а также восстановить курс на сдерживание и устрашение, «российский агент» Трамп вскоре занял очень жёсткую антироссийскую позицию. Санкции при Трампе были усилены. Были выдворены российские дипломаты, закрыты российские консульства. США аннулировали асимметричные договоры с Москвой в области противоракетной обороны. Они начали обучать, а затем и вооружать украинцев новейшими американскими противотанковыми ракетами, полностью отвергнув робкую политику Обамы.

В итоге две крупнейшие ядерные державы практически стали врагами. Идеи левого фланга о том, что Трамп — русская «марионетка», «агент» и даже «предатель», оказались полнейшим абсурдом и клеветой, однако именно они вынуждают Трампа занимать ещё более антироссийские позиции.

Как заключает издание, в годы холодной войны Америка согласилась на разрядку с коммунистическим Советским Союзом. При этом Советский Союз с союзниками обладал огромными людскими ресурсами, буфером в виде стран — участниц Варшавского договора, а также колоссальными вооружёнными силами. А сегодня противники Трампа говорят, что ослабевшая Россия с населением 145 млн, с захудалой армией и обескровленной экономикой создаёт угрозу существованию США, а от самого президента требуют ежедневно доказывать, что США являются заклятым врагом этого «мирового чудовища».

«Как странно, что либералы, которые когда-то утверждали, что являются жертвами маккартизма и паранойи из-за своего стремления жить и сосуществовать с жестоким Советским Союзом, сегодня сами работают в режиме маккартизма, называя предателями и русскими агентами всех тех, кто стремится к реалистичному ослаблению напряжённости со слабой Россией. Результатом этого стала не просто бессвязность и непоследовательность, но и открытая угроза для безопасности США», — подводит итог автор материала.