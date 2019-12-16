WSJ: раскол в ЕС добавит Европе проблем после брексита

Хотя брексит объединил членов Евросоюза в борьбе за защиту интересов европейцев, после выхода Великобритании ЕС ждёт новый раскол, предсказывает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, решать важнейшие для Европы вопросы становится всё труднее из-за глубоких разногласий членов блока.

Победа Бориса Джонсона на всеобщих выборах и вероятный выход Великобритании из ЕС в следующем месяце станет для правительств большинства европейских стран облегчением, ведь отныне они смогут сосредоточиться на более насущных проблемах Евросоюза, считает The Wall Street Journal. При этом, как отмечет издание, брексит стал для 27 членов европейского блока моментом редкого единения, а жизнь после него способна обнажить существующий между ними раскол.



Как поясняет газета, в ходе переговоров о разрыве с Великобританией общие интересы членов ЕС позволяли им выступать с единой позицией по таким вопросам, как защита европейских граждан в Соединённом Королевстве. Будущее же общение с европейских стран с Великобританией, в котором будут обсуждаться условия доступа к рынкам и права европейских судов на отлов рыбы в британских водах, обещают быть гораздо более сложными.



Несмотря на то, что лидеры европейских стран месяцами твердили о своём желании скорейшего завершения брексита, чтобы Евросоюз смог задуматься о будущем. Однако с октября, когда была предварительная сделка по брекситу, настроение европейцев существенно омрачилось, полагают авторы статьи.



К примеру, испортились отношения между Францией и Германией, скоординированная политика которых выступала основным двигателем объединения Европы в последние 70 лет. Глава Франции Эммануэль Макрон «расколол» блок своей критикой в адрес НАТО, попытками сближения с Москвой и недавним вето на расширение ЕС за чёт балканских стран. Тем временем, Ангела Меркель, бездействие правительства которой перед лицом внутренних политических распрей раздосадовало других лидеров, вслух выражает обеспокоенность превращением Великобритании из второй по величине экономики ЕС в его конкурента.



Кроме того, сегодня, когда европейские лидеры жарко спорят о принятии следующего бюджета блока на несколько лет, правительства многих стран находятся в состоянии внутреннего раскола или неспособности сохранить парламентское большинство, что также не способствует сохранению единства блока.



По убеждению авторов статьи, сегодня ЕС уже не страшится за своё будущее так, как это было в 2016 году, в период подъёма националистических сил в Европе. Сегодня главной обеспокоенностью является неспособность членов прийти к консенсусу даже по мелким вопросам.



«Мягкая сила» Евросоюза традиционно строилась на экономических поощрениях с целью продвижения демократических ценностей, напоминают авторы статьи. Однако, если в эпоху глобализации, единых для все правил и понимания, что компромисс выгоден всем, такой подход процветал, сегодня Европа выглядит растерянной перед лицом новой политики великих держав и внутренних распрей, когда либеральный ценности подвергаются открытым нападкам даже в самих странах Евросоюза — в частности, в Польше и Венгрии.



Правила ЕС в отношении миграции также остаются предметом глубоких разногласий и споров вот уже много лет. Проблема касается как прибытия в Европу беженцев из регионов с нестабильной обстановкой, так и их распределение между европейскими странами. Такие вопросы как экономическая и бюджетная интеграция стран ЕС и отношения с США в области безопасности вызывают не меньшие споры.



Как отмечает издание, отсутствие Великобритании, наверняка даст о себе знать в решении важных для блока вопросов. Во времена своего членства в Евросоюзе она последовательно продвигала идеи свободной торговли. Расширения ЕС и тесные связи с Вашингтоном. Кроме того, брексит оставит в бюджете Европейского союза «дыру» в размере €84 млрд, и одна из «схваток» после выхода Соединённого Королевства из объединения развернётся за заполнение этой бреши.



Хотя распри между Германией и Франции, с точки зрения будущего ЕС, вызывают наибольшее беспокойство, речь идёт всего лишь о «запинке», а не разрыве отношений, полагает газета. Кроме того, как напоминает издание, за 60 лет своего существования Европейский союз не раз переживал взлёты и падения.



Сегодня к власти в Брюсселе пришла новая команда лидеров, ставящих задачу восстановить единство ЕС и позиционировать Европу как более эффективного геополитического игрока «во всё более изменчивом мире». Несмотря на то, что общий рынок остаётся существенным активом для членов ЕС, лишаться которого ради двухсторонних договорённостей с Британией они вряд ли захотят, некоторые из европейских лидеров предупреждают, что безопасность блока зависит от тесных связей европейцев. «Мы находимся в мире больших держав. Нам нужно объединяться», — заявил на этот счёт в октябре Эммануэль Макрон.