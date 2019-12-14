Эксперт: триумф Бориса Джонсона на выборах — отличная новость для ЕС

Борис Джонсон, получивший на минувших выборах достаточно мест в парламенте для окончательного решения вопроса о выходе Великобритании из ЕС, наконец избавит Брюссель от головной боли, которой для неё был брексит, считает британский политтехнолог Гарван Уолш. Как пишет эксперт в своей статье для Foreign Policy, благодаря политике Джонсона последствия брексита будут локализованы на территории острова Великобритания, а ЕС сможет решать актуальные для него вопросы без оглядки на Лондон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после своей решительной победы на состоявшихся во вторник выборах «получил необычных сторонников» в виде лидеров стран — членов ЕС, которые подхватили его слоган «Завершим брексит», пишет на страницах Foreign Policy британский политтехнолог и бывший советник Консервативной партии Великобритании по вопросам национальной и международной безопасности Гарван Уолш. Тянувшийся два года «политический паралич» Великобритании был для Евросоюза «своего рода чистилищем» — но теперь, когда Джонсон получил наконец возможность окончательно оформить выход Лондона из блока, Брюссель сможет «заняться делами» и «подумать о собственном будущем», полагает аналитик.



Несмотря на то, что популярность джонсоновских консерваторов перед минувшими выборами повысилась лишь незначительно, они всё равно смогли собрать столько голосов, сколько не собирали с победы Маргарет Тэтчер в 1987 году — а всё благодаря провалу своих главных конкурентов лейбористов, пишет автор. Из-за невнятной позиции по брекситу и скандалов в связи со слухами о проявлениях антисемитизма внутри партии лейбористы во главе с Джереми Корбином растеряли избирателей, и Консервативная партия, сумев захватить часть упущенных ими мест, теперь обеспечит правительству Джонсона достаточную для завершения брексита поддержку, уверен Уолш.



Как напоминает политтехнолог, ратификация соглашения о выходе Великобритании из ЕС, которой не сумел добиться британский премьер в предыдущем составе парламента, будет вынесена на рассмотрение парламента уже на следующей неделе, а принятие необходимых для брексита законов назначено на январь-февраль наступающего года. После этого британское правительство займётся составлением соглашения о свободной торговле с ЕС, которое определит будущее экономических отношений Лондона с блоком.



После ратификации соглашения о брексите Северная Ирландия окажется в сфере влияния ЕС, уверен Уолш. Между тем, по итогам последних выборов впервые с момента обретения Ирландией независимости в 1921 году, девять из 17 представителей Белфаста в парламенте Соединённого Королевства оказались членами националистических партий, выступающих за объединение с Ирландией — вплоть до того, что некоторые из них власть этого парламента просто не признают, и потому даже не желают в нём заседать. Учитывая подобные пропорции, Северная Ирландия скорее всего «стерпится» с вхождением в таможенную территорию Евросоюза, подчёркивает автор.



Таким образом, Джонсону придётся договариваться об условиях торговли с Евросоюзом для Англии, Шотландии и Уэльса, считает Уолш. Сам премьер предпочитает самый «незатейливый» вариант торгового соглашения, устраняющий пошлины на товары, но при этом выводящий всю Великобританию за исключением Северной Ирландии из таможенного союза ЕС и оставляющий за Лондоном право договариваться об особых условиях торговли с другими сторонами — например с США, откуда уже было устами президента Дональда Трампа озвучено предложение о «масштабной» и «выгодной» сделке, говорится в статье эксперта.



ЕС, впрочем, уже дал понять, что в рамках соглашения с Лондоном будет стремиться обеспечить «справедливые и равные условия», отмечает автор. В Брюсселе опасаются того, что Великобритания из-за географической близости к блоку сможет «переиграть» его экономически, начав предоставлять субсидии собственным промышленникам, ослабив госрегулирование на рынке труда и отказавшись от мер по борьбе с климатическими изменениями; по этой причине ЕС на будущих переговорах с Лондоном будет даже в случае заключения самого базового соглашения требовать гарантий британской стороны в том, что она будет и впредь ориентироваться на курс ЕС по всем этим вопросам, пишет Уолш.



Когда отпущенное на переговоры время подойдёт к концу, европейцы — как было и когда обсуждался сам брексит — просто предъявят Великобритании ультиматум: либо она идёт на их условия, либо сделки не будет, уверен эксперт. Вот только на этот раз ЕС будет в ещё более выгодном положении по сравнению с прошлыми переговорами — ведь до заключения сделки по брекситу Евросоюзу было необходимо защитить интересы Ирландии и избежать появления «жёсткой» границы на острове, а эти вопросы теперь были закрыты, напоминает он.



Переходный период, на время которого Великобритания будет соблюдать все европейские законы, должен будет продлиться один год, однако соглашение о брексите предусматривает возможность продлить его до конца 2022-го. Джонсон настаивает на том, что на такое продление он не пойдёт, и если он сдержит слово, то трудности с торговым соглашениям будут ждать его уже этим летом; впрочем, даже если обещание не будет исполнено, та же проблема встанет перед ним два года спустя, полагает автор.



По мысли Уолша, менно здесь и сыграет роль полученное премьером парламентское большинство: несмотря на то, что так называемые «спартанцы» — наиболее жёсткие сторонники брексита внутри Консервативной партии — будут выступать против требований Брюсселя о равных условиях, их просто слишком мало для того, чтобы помешать Джонсону. Если же британский лидер по результатам переговоров захочет покинуть Евросоюз вообще без заключения торгового соглашения, он сможет сделать и это — численность «умеренных» членов парламента также слишком мала, чтобы его остановить.



В любом случае последствия брексита будут локализованы на территории острова Великобритания, подытоживает Уолш. Занявшие на последних выборах почти все места в своём собственном парламенте шотландские националисты, которые уже потребовали проведения второго референдума об отделении Шотландии, и последняя, обретя независимость, быть может, и захочет вернуться в состав ЕС, однако пока этот кризис придётся решать Эдинбургу и Лондону. Брюссель же может наконец забыть о брексите и продолжить заниматься переговорами по бюджету, реформой еврозоны, решением кризисной ситуации с верховенством закона и определением оборонной политики, «не волнуясь о том, что конфликтные и нерешительные британцы дестабилизируют Евросоюз», пишет автор.