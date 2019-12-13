Scottish Sun: после победы в Великобритании консерваторов Шотландия вновь заявила о желании отделиться

По результатам всеобщих выборов в Великобритании, большая часть мест в парламенте, отведённых Шотландии, досталась Национальной партии первого министра Николы Стёрджен, пишет The Scottish Sun. Лидер автономии заявила, что шотландцы сказали нет Борису Джонсону и брекситу, призвала взять будущее в свои руки и начать процесс организации нового референдума о независимости Шотландии от Великобритании.

После «сокрушительной победы» Шотландской национальной партии на досрочных выборах в британский парламент, в котором националисты теперь фактически станут чуть ли не единоличными представителями своей автономии, лидер движения и первый министр Никола Стёрджен заявила, что собирается поднимать вопрос о втором референдуме о независимости от Соединённого Королевства, сообщает The Scottish Sun.



Как подчеркнула Стёрджен во время своего выступления в пятницу 13 декабря в Эдинбурге, шотландцы «вправе сами определять своё будущее», и судя по результатам голосования, большинство жителей автономии видят это будущее не так, как вся остальная Великобритания. The Scottish Sun напоминает, что Национальная партия первого министра получила 47 из 59 мест, отведённых Шотландии в британском парламенте.



Стёрджен также подчеркнула: «Шотландия отвергла Бориса Джонсона и консерваторов. В очередной раз мы сказали нет брекситу». Минувшие выборы стали «переломным моментом», настаивает политик.



«Сегодня, обдумывая результаты голосования, мы должны задуматься и о будущем. Этим утром я хочу обратиться к народу Шотландии, а также напрямую к премьер-министру. Шотландцам я хочу сказать спасибо. Спасибо вам за сокрушительную победу, которую вы обеспечили Национальной партии вчера вечером. Мы никогда не перестанем вас ценить… А вот мои слова к премьер-министру. Скажу прямо. Это не просто требование — моё или Шотландской национальной партии. Это право шотландского народа, и вы как лидер проигравшей здесь партии не можете этому препятствовать», — приводит газета слова Стёрджен.



Первый министр Шотландии утверждает, что она не собирается просить разрешения у британского премьер-министра Бориса Джонсона или любого другого политика на проведение референдума. Стёрджен гарантировала своим избирателям, что в независимой Шотландии люди всегда будут получать то правительство, за которое они голосуют, а их страна «сможет занять место равного партнёра рядом со своими самыми близкими друзьями в остальном Соединённом Королевстве и по всей Европе». По мнению первого министра, мандата Бориса Джонсона недостаточно, чтобы вывести Шотландию из Евросоюза.



Результаты выборов по всей стране в целом первый министр назвала «мрачными» и пообещала уже на следующей неделе представить подробности своих планов по организации референдума о независимости Шотландии.