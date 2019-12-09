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Daily Mail: британские спецслужбы «открыли глаза» Корбину на «российскую угрозу»

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Представители британских спецслужб провели встречу с лидерами Лейбористской партии в надежде открыть глаза кандидату на пост премьера Великобритании Джереми Корбину на состояние безопасности страны, пишет Daily Mail. По их словам, основную угрозу Великобритании представляют террористические организации, Россия и Китай.
Daily Mail: британские спецслужбы «открыли глаза» Корбину на «российскую угрозу»
Reuters

Британские спецслужбы предупредили лидера Лейбористской партии Джереми Корбина об угрозе терроризма и «враждебных государств», в том числе России, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, сотрудники спецслужб и министерства внутренних дел провели встречу с высокопоставленными представителями оппозиции, включая Корбина и теневого министра внутренних дел Дайану Эббот, призванную «отрезвить» лейбористов.

В британских спецслужбах были «поражены перспективой лейбористского правительства». Там опасаются того, что в случае победы Корбина на выборах 12 декабря, под угрозой окажется западный союз спецслужб «Пять глаз» в составе Великобритании, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Дело в том, что лидер оппозиции ранее неоднократно призывал к сотрудничеству с Россией по делу об отравлении бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Более того, с тех пор, как Корбин впервые попал в британский парламент в 1983 году, он проголосовал против 17 законов, призванных обезопасить британцев. А в 2011 году политик активно выступал против принятия антитеррористического законодательства.

В связи с этим разведслужбы решили «без прикрас указать на реальность угроз Великобритании», представляемых террористическими организациями, Россией и Китаем.
 

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Daily Mail Великобритания Европа
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