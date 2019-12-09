Daily Mail: британские спецслужбы «открыли глаза» Корбину на «российскую угрозу»

03:00 Над российской Арктикой создадут купол ПВО из С-400 Северный флот вооружит все российские арктические дивизионы комплексами С-400, сформировав над Арктикой противовоздушный купол.

03:00 В «Зените» подтвердили, что клубу предлагали купить Ляказетта Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта подтвердил информацию, что клубу предлагали приобрести французского нападающего лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта.

03:00 Умер озвучивший персонажей «Улицы Сезам» кукловод Американский кукловод Кэрролл Спинни, который озвучил жёлтую Большую Птицу и зелёного монстра Оскара из детской телепередачи «Улица Сезам», скончался в возрасте 85 лет.

03:00 Кутепов об акциях фанатов: хороший момент, когда болельщики разных клубов объединяются Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов высказал мнение об акции болельщиков, ушедших с трибун во время матчей 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы в сирийских провинциях Ракка и Алеппо.

03:00 Колесников признан лучшим спортсменом на ЧЕ по плаванию на короткой воде Россиянин Климент Колесников признан лучшим спортсменом прошедшего в Глазго чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

03:00 Сборная России выиграла медальный зачёт ЧЕ по плаванию на короткой воде Сборная России заняла первое место в медальном зачёте прошедшего в Глазго чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

03:00 Гончарук рассказал о плане по реинтеграции Донбасса Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала «1+1», что план по реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании.

03:00 Советник Трампа прокомментировал стрельбу во Флориде Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал стрельбу на базе во Флориде.

03:00 Тедеско считает несправедливым счёт матча с «Ростовом» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал несправедливым итоговый счёт матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

03:00 Открытое горение на складе в Петрозаводске ликвидировано Открытое горение в здании склада на улице Шотмана в Петрозаводске ликвидировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

03:00 Тедеско — журналистам: до скорых встреч, если я буду ещё в команде Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» подвёл предварительные итоги своей работы в команде.

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03:00 Российские пловцы завоевали золото в эстафете на ЧЕ в Глазго Мужская сборная России заняла первое место в эстафете 4 × 50 м комплексным плаванием на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго.

03:00 Карпин оценил выступление «Ростова» в первой части сезона РПЛ на четвёрку Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение о турнирном положении команды по итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Карпин считает, что незабитый пенальти помог «Ростову» разгромить «Спартак» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

03:00 Пристайко назвал границу Украины главной «красной линией» переговоров Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что главной «красной линией» для украинской делегации на предстоящем саммите «нормандской четвёрки» является государственная граница страны.

03:00 Соратник Ельцина рассказал о ситуации с Крымом в 1991 году Бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал в беседе с изданием «Взгляд» о ситуации с Крымом и Донбассом в 1991 году.

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03:00 Пловец Морозов выиграл золото на стометровке вольным стилем на ЧЕ в Глазго Россиянин Владимир Морозов занял первое место на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в шотландском Глазго.

03:00 Пловец Колесников победил на дистанции 100 м комплексным плаванием на ЧЕ Россиянин Климент Колесников занял первое место на дистанции 100 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы на короткой воде в Глазго.

03:00 В Липецке при пожаре погибли два человека В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 Пловчиха Темникова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на ЧЕ в Глазго Россиянка Мария Темникова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго.

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03:00 Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.

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03:00 Глава ФТАР: отсутствие герба не поможет борьбе с допингом Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказал мнение о возможном запрете для российских спортсменов выступать под национальным флагом на международных соревнованиях.

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