Полная неразбериха и разброд во внутренней политике Великобритании довели избирателей до того, что им просто не за кого голосовать. Журналист издания The Spectator Род Лиддл нашёл оригинальный выход из сложившейся ситуации — купить дом в тихом городке Старая Руса в Новгородской области России и просто забыть о том, что происходит на родине.

Британский журналист издания The Spectator Род Лиддл нашёл объявление о продаже шикарного дома площадью 450 кв.м с пятью спальнями и симпатичным садом в городе Старая Русса в Новгородской области. По его мнению, нельзя отказываться от приобретения данного дома, особенно если учитывать политическую ситуацию, которая сегодня сложилась в Великобритании.

«Старая Русса. Там нет никаких инфантильных гендерных прозрений по поводу извращённого вкуса. Никто там не преклоняет колени перед маньяками политики идентичности. Там нет джихадистов. Нет хипстеров. Нет теневого министра Дайаны Эббот, нет её коллеги, такого же «министра из тени» Барри Гардинера», — пишет Лиддл.

Конечно, продолжает он, там есть Владимир Путин вместо Эббот или Гардинера, однако у Лиддла «уже возникают тёплые чувства к азиатской модели демократии — этакой руке в бархатной перчатке, держащей ледоруб, а может, ещё и маленькую пробирку с полонием-210». По его мнению, между тиранией элиты и тиранией большинства он выбрал бы последнее. Кроме того, большой дом в Старой Руссе обойдётся в три раза дешевле крошечной лондонской квартиры-студии.

Всё дело в том, продолжает автор статьи, каков бы ни был итог выборов, они очень убедительно показали, что британская система не работает, причём не работает уже несколько лет. Он также приводит несколько примеров неразберихи, которая царит в Великобритании: бывшие депутаты-лейбористы Ян Остин и Джон Вудкок заявили избирателям, что им лучше всего голосовать за консерваторов, другие парламентарии из Лейбористской партии и вовсе дезертировали, а бывший премьер-министр от Консервативной партии Джон Мейджор и бывший премьер-министр от Лейбористской партии Тони Блэр призывают людей не голосовать за партии, которые они когда-то возглавляли.

Избирателям из рабочего класса, желающим покончить с этой долгой процедурой брексита и забыть о ней, приходится голосовать за консерваторов. Они не доверяют тори, не доверяют Борису Джонсону, но когда им начали задавать вопросы, они ответили: а за кого ещё нам голосовать? В такой ситуации либо голосовать за тори, либо не голосовать вообще.

Всё это говорит о том, что в нынешней расстановке политических сил налицо «непоправимый разброд и шатание», и огромному количеству избирателей просто некому доверить свои голоса.

«Сейчас линии разлома в нашей стране идут не вдоль старого водораздела между правыми и левыми. Сегодня другие принципы политического деления. Но у нас есть либеральный истэблишмент и ультралиберальные вещательные СМИ, которые никак не хотят признать, что стране нужны дебаты об иммиграции, гендерной политике, политике идентичности, о радикальном исламе, свободе слова и так далее. Они считают, что все эти проблемы уже решены, и с ними в определённой мере соглашается палата общин. Но эти проблемы не решены, никоим образом», — пишет автор статьи.

Как заключает британский журналист, налицо искреннее возмущение по поводу выхода либералов за пределы дозволенного. Они демонстрируют тоталитаризм своим противодействием дебатам, и по мнению многих, они выглядят нелепо со своими предрассудками и традиционными предубеждениями. Поэтому в нынешних реалиях отказываться от покупки дома в тихой Новгородской области — настоящее безумие.