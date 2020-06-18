ABC News Оригинал

Болтон: Путин считает, что может «играть на Трампе, как на скрипке»

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Умный и жёсткий» Владимир Путин не видит в Дональде Трампе серьёзного противника и стремится манипулировать им наедине, заявляет экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эксклюзивном интервью ABC News. Болтон также утверждает, что Трамп «умолял» своего китайского коллегу Си Циньпина помочь ему с переизбранием.

А теперь перейдём к сегодняшнему эксклюзивному материалу ABC News. Марта Раддац взяла первое интервью у бывшего советника президента Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. На следующей неделе должна выйти его новая книга; Белый дом подал иск, чтобы помешать её публикации.

Сегодня стали известны первые подробности из книги. Болтон утверждает, что президент просил председателя КНР помочь ему с переизбранием. Сегодня вы услышите, что, по мнению Болтона, думает о президенте Трампе Владимир Путин, что Болтон рассказал об отсрочке военной помощи Украине и почему он рассказал об этом только сейчас.

Репортаж Марты Раддац.

Обвинения сенсационны. Джон Болтон был рядом с президентом, когда принимались некоторые из важнейших решений для национальной безопасности нашей страны. Теперь он называет Трампа «беспорядочным», «иррациональным», «глупым» и «поразительно неосведомлённым». По его словам, Трамп считал Финляндию частью России, был не в курсе, что Великобритания — ядерная держава, и не всегда говорил правду.

МАРТА РАДДАЦ, главный международный корреспондент ABC News: Президент лжёт?

ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по национальной безопасности: Да, и уже не в первый раз.

Болтон также заявляет, что президента «взяли на заметку» иностранные лидеры, от главы Северной Кореи Ким Чен Ына до президента России Владимира Путина. В эксклюзивном интервью Болтон рассказал нам, что российский лидер, как и другие, очень хотел встречаться с Трампом наедине, без советников, чтобы иметь возможность льстить и манипулировать.

МАРТА РАДДАЦ: Как бы вы описали отношения Трампа с Владимиром Путиным?

ДЖОН БОЛТОН: Думаю, Путин считает, что может играть на нём, как на скрипке. Я считаю, Путин умный и жёсткий, я считаю, он видит, что здесь он имеет дело не с серьёзным противником. Не думаю, что Дональд Трамп внушает ему беспокойство.

МАРТА РАДДАЦ: Дональд Трамп, как говорят у нас, считает себя специалистом по заключению сделок. Что же сталось со специалистом по сделкам в этих ситуациях?

ДЖОН БОЛТОН: Президент вполне может превосходно заключать сделки с недвижимостью в Манхэттене. А договоры, ограничивающие стратегические вооружения, и многие другие международные вопросы безопасности — это вещи очень далёкие от его жизненного опыта. Когда с одной стороны вы имеете дело с таким человеком, как Путин, который посвятил всю свою жизнь пониманию стратегической позиции России в мире, а с другой стороны — Дональд Трамп, которому неинтересно читать о таких вещах, узнавать о них, для Америки это очень непростая ситуация.

Болтона критиковали за то, что в прошлом году, во время импичмента президента, он не стал давать показания. Теперь он ссылается на то, что тема была слишком узкой и политизированной, и заявляет, что конгрессу следовало провести в отношении Трампа расследование на предмет других возможных правонарушений, которые могли бы послужить основанием для импичмента. Он обвиняет Трампа в попытках вмешаться в уголовные дела против иностранных противников, чтобы оказать «личную услугу симпатичным ему диктаторам».

В своей новой книге, выход которой запланирован на 23 июня, и в интервью нашему каналу Болтон также заявил, что лично слышал от Трампа, что военная помощь Украине напрямую связана с его просьбой к украинскому президенту провести расследование в отношении Джо Байдена и других. Болтон говорит, что его самого это «глубоко обеспокоило».

Болтон заявляет, что у него вызывало тревогу, по его собственному выражению, «препятствование правосудию как образ жизни». И добавляет, что главное, о чём всегда думает Трамп, это переизбрание. «Мне трудно указать на какое-либо существенное решение, принятое Трампом за всё время моей службы, которое бы не было рассчитано на его переизбрание».

Один из примеров, со слов Болтона: президент просил председателя КНР Си покупать соевые бобы и пшеницу, так как это должно было помочь ему заручиться поддержкой фермеров. Цитирую: «умолял Си, чтобы обеспечить себе победу».

Марта Раддац сегодня с нами на прямой связи из Вашингтона.  Марта, ваше интервью даст очень богатый материал в воскресенье вечером.  Но один вопрос — я знаю, вы его задавали, и Джон Болтон знает, что многим американцам хотелось бы знать — почему он не открыл некоторые из этих сведений во время суда по делу об импичменте президента? Ведь в книге и в вашем интервью Болтон утверждает, что сам слышал от президента, что военная помощь Украине напрямую связана с просьбой о расследовании в отношении Джо Байдена и других. Почему сейчас, а не тогда, когда конгресс и многие американцы хотели знать ответ?

МАРТА РАДДАЦ: Дэвид, он говорит, что ему не нравилось, как демократы проводили слушания, и он не считал, что его показания что-то изменят. Об этом я неоднократно и настойчиво расспрашивала его во время интервью. Кстати, Дэвид, Болтон совсем не удивлён тем, что президент пытается остановить публикацию книги. Дэвид?

Спасибо, Марта.

Дата выхода в эфир 17 июня 2020 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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