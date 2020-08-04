Guardian: Лондон нашёл жертву «российских хакеров» — экс-министра торговли Великобритании

В деле о «российских хакерах», которых министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинял в похищении документов о торговых переговорах Лондона, похоже, появился пострадавший. Им стал Лиэм Фокс, занимавший в прошлом году пост министра торговли, пишет The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, взломщики проникли в личный почтовый ящик Фокса, которым тот по какой-то причине пользовался для ведения государственных дел.

«Российские хакеры» в прошлом году взломали личную электронную почту члена британского парламента Лиэма Фокса, занимавшего в тот момент пост министра торговли Великобритании, и смогли похитить документы, имеющие отношение к торговым переговорам между Соединённым Королевством и США, сообщает The Guardian. Как поведали изданию источники в британском правительстве, документы были похищены именно из личного почтового ящика господина Фокса, в связи с чем представители Лейбористской партии уже обратились в кабинет министров с просьбой разъяснить, по какой причине чиновник использовал незащищённую личную почту для ведения государственных дел.

Украденные «российскими агентами» документы, общий объём которых составил 451 страницу, были позднее опубликованы на сайте Reddit, а уже оттуда попали к бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину; последний в ходе предвыборной кампании перед всеобщими выборами, состоявшимися этой зимой, заявлял, что «слитые» материалы свидетельствуют о том, что ради заключения торговой сделки с США Великобритания готова была пожертвовать своей Национальной системой здравоохранения, напоминает обозреватель The Guardian.

Как пишет издание, подробности о взломе почты Фокса впервые появились в СМИ в понедельник — о них сообщало агентство Reuters, по данным которого взломщики заходили в учётную запись чиновника несколько раз между 12 июля и 21 октября прошлого года. При этом были ли похищены документы, пока Фокс ещё занимал пост министра торговли, не вполне ясно — премьер-министр Борис Джонсон отправил его в отставку 24 июля. Сообщается, что взлом был осуществлён при помощи техники «излюбленной российскими агентами» техники «фишинга», которая предполагает отправку жертве электронного письма, оформленного как сообщение от какого-то известного сервиса и содержащего вредоносную ссылку, кликнув на которую человек, по сути, предоставляет хакерам доступ к своему устройству, сообщает The Guardian.

Хотя британские законы и не запрещают чиновникам пользоваться личной почтой в рамках исполнения своих обязанностей, к примеру, в специальных рекомендациях для министров от 2013 года указывается, что с правительственными документами чиновникам следует обращаться в соответствии с требованиями законодательства, включая Официальный акт о государственной тайне, подчёркивает обозреватель The Guardian. Как отмечает журналист, упомянутые рекомендации были опубликованы спустя два года после того, как выяснилось, что занимавший тогда пост министра образования Майкл Гоув и его помощник Доминик Каммингс используют личные почтовые ящики для ведения государственных дел; впрочем, британский уполномоченный по вопросам информации в итоге постановил, что чиновники имели на это право в соответствии с законами о свободе информации.

По данным The Guardian, в декабре прошлого года господин Каммингс, который успел к тому моменту дослужиться до главного советника премьер-министра, посоветовал всем помощникам министров сохранять бдительность, поскольку британских чиновников взяли на прицел «иностранные державы». Ранее в Великобритании уже высказывались предположения о том, что документы о британско-американских переговорах были похищены из личного электронного ящика одного из специальных советников премьер-министра, пишет автор.

Лондон, впрочем, не спешит обвинять Кремль в организации последних кибератак официально, и связано это не только с тем, что установить реального организатора таких посягательств крайне сложно: любые официальные заявления о том, что Москва предприняла враждебные действия в отношении члена парламента и бывшего министра, спровоцируют резкое обострение в британско-российских отношениях, которые и без того пребывают в плачевном состоянии в связи с целой серией обвинений в кибератаках, озвученных в адрес Москвы британскими властями, рассуждает обозреватель The Guardian.

Как напоминает журналист, о том, что документы о торговых переговорах Великобритании с США распространили в сети «российские агенты», первым заявил в прошлом месяце британский министр иностранных дел Доминик Рааб — не уточнив, однако, каким образом были получены документы. Рааб заявил лишь, что материалы были похищены до всеобщих выборов 2019 года и что британское правительство ведёт в связи с этим уголовное расследование. Кроме того, министр обвинил российских хакеров из группировки Cozy Bear в том, что они пытались атаковать британские, американские и канадские учреждения, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, пишет автор.

В июле Великобритания выдвинула господина Фокса в качестве кандидата на пост генерального директора ВТО, который должен будет освободиться в августе. Фокс — один из восьми кандидатов на должность; в выборах, которые, как ожидается, должны будут продлиться как минимум до середины осени, примут участие все 164 страны — члена организации. 58-летний Фокс заседает в британском парламенте с 1992 года и дважды баллотировался на выборах лидера Консервативной партии. На должность министра торговли его назначила премьер-министр Тереза Мэй в 2016 году. Ранее он также был министром обороны, однако в 2011 году был вынужден уйти в отставку: выяснилось, что неофициальным советником при нём выступал его друг и профессиональный лоббист Адам Уеррити, который не имел на это права, поскольку сам не является чиновником, говорится в материале The Guardian.

Как отмечается в статье, в 2017 году британский парламент стал жертвой крупной кибератаки: по разным оценкам, злоумышленники взломали до 90 электронных почтовых ящиков членов палат общин и лордов — то есть около 1% от всех учётных записей всех британских законодателей. Позже в том же году СМИ сообщили, что российские хакеры выставили на продажу пароли к почтовым ящикам 1000 членов парламента и 1000 сотрудников Министерства иностранных дел страны; большинство из паролей были получены в ходе «хакерского рейда» на социальную сеть LinkedIn, в рамках которого были похищены личные данные миллионов пользователей, подчёркивает обозреватель The Guardian.