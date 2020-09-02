Forbes: Маск подтвердил «серьёзную атаку» на Tesla, в которой обвиняют россиянина
Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что его компания подверглась атаке хакера, требовавшего у руководства $1 млн в биткоинах, сообщает Forbes. Злоумышленником, действия которого удалось пресечь благодаря ФБР, оказался гражданин России Егор Крючков.
В своём недавнем твите Маск сообщил, что одному из сотрудников Tesla действительно был предложен $1 млн и аванс в один биткоин за установку вредоносной программы-вымогателя в компьютерной сети компании. Однако сотрудник в афёру ввязываться не стал и вместо этого сообщил о плане коллегам, которые связались с ФБР.
Как напоминает Forbes, 22 августа ведомство арестовало Крючкова в Лос-Анджелесе. Ему уже были выдвинуты обвинения — если роль россиянина в этой мошеннической схеме подтвердится, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
В своём комментарии в Twitter в ответ на новостную заметку о произошедшем Маск отметил: «Это была серьёзная атака».
— Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020
По словам Forbes, несмотря на свою растущую популярность среди обычных пользователей, биткоины остаются любимым инструментом киберпреступников. Согласно информации ФБР, за прошедшие шесть лет жертвы программ-вымогателей в общей сложности выплатили злоумышленникам более $140 млн за выкуп собственных данных.
Как сообщал Интерпол ещё в апреле, в период коронавируса хакеры, занимающиеся шифрованием файлов в чужих сетях, а затем требующие денег за то, чтобы открыть законным владельцам доступ к ним, особенно активизировались.
Акции Tesla, как обращает внимание издание, за последние полгода в шесть раз выросли в цене, и на сегодня стоимость компании составляет порядка $465 млрд.
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