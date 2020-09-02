Hill: запрет на поставщиков из «стран-противников» вызвал опасения у американских энергетических компаний

В рамках указа Дональда Трампа Министерство энергетики США разрабатывает правила, в целях безопасности существенно ограничивающие для энергетических компаний закупки оборудования у производителей из «стран-противников», в том числе Китая, России и Ирана. Как отмечает The Hill, инициатива вызвала критику со сторону представителей индустрии, которые пожаловались на нехватку альтернативных поставщиков и возможные перебои в работе.

Американские энергетические компании обеспокоены новыми правилами, предложенными администрацией президента Дональда Трампа, сообщает The Hill. Инициатива направлена на борьбу с угрозой подрыва работы электросетей со стороны иностранных сил.

Согласно правилам по защите магистральных систем электроснабжения, описанным в мартовском указе президента, американские компании могут столкнуться с жёсткими ограничениями на производство оборудования в странах, представляющих потенциальную угрозу, — к примеру, в Китае. В условиях обострения напряжённости между Пекином и Вашингтоном, а также пандемии коронавируса, когда коммуникации играют особенно важную роль, возможный разрыв цепей снабжения представляет собой большую проблему, отмечает издание.

По словам Тобиаса Уитни, вице-президента компании Energy Security Solutions, проекта Fortress Information Security, сама идея о том, что некоторые ключевые компоненты электросистем не должны поставляться странами-противниками, имеет смысл. Но проблема в столь «чёрно-белом видении» заключается в том, как устроены транснациональные компании. «Что будет, если сама компания из Европы, а производство у неё находится в Китае?» — рассуждает Уитни.

В рамках указа министру энергетики было поручено составить список «предварительно одобренных» поставщиков, с которыми могут сотрудничать американские предприятия, а также выявить, какое оборудование из того, что используется сейчас, может представлять потенциальную «угрозу национальной безопасности». Министерство энергетики дало представителям индустрии время до 24 августа на то, чтобы передать властям свои пожелания и замечания относительно новой инициативы. По информации ведомства, среди «стран-противников» оказались Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Куба и Венесуэла.

В течение отведённого времени многие организации выразили обеспокоенность относительно масштабного плана реорганизации цепей поставок. Так, Торговая палата США предупредила, что в ходе столь многосторонних изменений инициатива может приостановить или задержать установку и обслуживание оборудования важнейших магистральных электросетей.

Организация Securing America's Future Energy поинтересовалась, какое именно оборудование будет считаться «представляющим угрозу», и поделилась опасениями, что власти могут «ненамеренно запретить» ввоз техники, которая не может угрожать целостной работе систем — в которой, к примеру, нет «умной начинки» и телеметрических функций. А ассоциация электрокомпаний Edison Electric Institute обратила внимание на то, что иногда для определённого оборудования есть «ограниченное» число альтернативных поставщиков или таких нет вовсе. Да и замена продавца может негативно отразиться на стоимости и надёжности услуг.

Как комментирует исполнительный директор организации Protect Our Power Джим Каннинхэм, иностранное оборудование не всегда представляет угрозу, в особенности когда на предприятии действуют определённые меры безопасности. «Сотрудничать с иностранными поставщиками — нормально и должно быть допустимо, если мы отслеживаем, что называется, генеалогию их продукции, чтобы знать, из чего состоит наше оборудование. Разумеется, я считаю, что, как и говорится в указе, нам следует обращать особое внимание на продукцию компаний из тех стран, которые, как мы знаем, не особо заботятся о наших интересах».

Министерство энергетики заверило The Hill, что сейчас рассматривает все полученные замечания и позже в этом году представит свой план новых правил, который также будет вынесен на обсуждение с представителями индустрии. За процессом внимательно следит сенатский комитет по вопросам энергетики и природных ресурсов.

Как признаются представители индустрии, они регулярно сталкиваются с кибератаками, и пандемия сделала важнейшие объекты инфраструктуры ещё более уязвимыми. «Мне не даёт спать по ночам мысль о том, что мы уязвимы. Но мы работаем над тем, чтобы закрыть этот пробел, и это вселяет надежду. Нам действительно нужна программа на государственном уровне, в которой штаты и федеральные власти вместе бы решили, что сделать, чтобы обезопасить наши системы», — подчёркивает Джим Каннинхэм. На его взгляд, несмотря на критику, указ президента — хорошая инициатива, ведь она повлекла за собой обсуждение проблемы и попытки прийти к общему знаменателю во имя важной цели.