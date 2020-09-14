BI: «ещё обсудим» — Трамп вновь заговорил о своём желании добиться третьего срока

Хотя ранее Дональд Трамп заверял, что все разговоры о его видах на третий президентский срок — лишь шутка, в преддверии выборов он уже не первый раз озвучивает эту идею, пишет Business Insider. По словам американского лидера, учитывая то, как к нему относились в течение его президентства, после переизбрания ему «положены» ещё четыре года в Белом доме.

В субботу 12 сентября американский лидер Дональд Трамп снова упомянул о своём желании пробыть на посту президента США уже не два, а целых три срока, пишет Business Insider.

Выступая на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании в штате Невада, действующий лидер заявил: «Через 52 дня мы одержим победу в Неваде и отстоим за собой ещё четыре года в Белом доме. А потом ещё обсудим, да? Потому что — как к нам относились, — пожалуй, после такого нам полагается ещё четыре года».

— Aaron Rupar (@atrupar) September 13, 2020

Как напоминает издание, Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что к нему по сравнению с его предшественниками относятся несправедливо, приводя в пример расследование «российского вмешательства» и процесс импичмента.

Также на протяжении своего президентства лидер нередко касался темы того, что он хочет пробыть у власти больше максимальных двух сроков.

Так, в августе на встрече с избирателями в штате Висконсин Трамп уже выдвигал идею о том, что ему положен и третий срок. «Мы выиграем ещё четыре года. А потом будем претендовать ещё на четыре, потому что они шпионили за моим избирательным штабом. Нам должны заново предоставить за такое ещё четыре года», — привели СМИ слова президента.

Ранее, в 2018 году, Трамп восхищался тем, что лидер КНР Си Цзиньпин сумел добиться в своей стране отмены ограничений на сроки своего председательства. «Он теперь пожизненный лидер. Пожизненный. Нет, он хорош. И ведь он сумел это сделать. Думаю, это прекрасно. Может, и нам когда-нибудь стоит такое сделать», — рассуждал американский президент. Правда, затем в интервью Fox News Трамп пояснил, что восьмилетнее ограничение на президентство в США — «дело хорошее». Но позднее всё же не раз говорил о том, что хочет претендовать и на третий срок, хотя и отметил в 2019 году, что это всего лишь шутка.

Как напоминает Business Insider, изначально в США президенты Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон ввели ограничение на два срока как негласное правило, и позднее президент Франклин Делано Рузвельт избирался четыре раза — в 1932, 1936, 1940 1944 годах — и в общей сложности находился у власти 12 лет вплоть до самой своей смерти. В феврале 1951 года в Конституцию США была внесена поправка, официально ограничивающая пребывание одного человека на посту президента двумя сроками.