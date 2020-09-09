Fox News: «сделал для мира больше других» — Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию

Норвежский депутат Тайбринг-Джедде вновь номинировал действующего американского президента на Нобелевскую премию мира. По словам политика, Дональд Трамп стал редким исключением в череде американских лидеров, которые либо сами начинали войну, либо вовлекали страну в международные вооружённые конфликты, сообщает Fox News.

Всего через несколько недель после того, как он помог примирить Израиль и Объединённые Арабские Эмираты, Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года. Заявку подал норвежский депутат Кристиан Тайбринг-Джедде, отметивший усилия американского президента по урегулированию затяжных конфликтов во всём мире, передаёт Fox News.

«Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на Премию мира», — заявил в эксклюзивном интервью телеканалу скандинавский политик, который среди прочего возглавляет делегацию Норвегии в Парламентской ассамблее НАТО.

В своём письме в Нобелевский комитет Тайбринг-Джедде утверждает, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в установлении отношений между Тель-Авивом и Абу-Даби. «Поскольку ожидается, что другие ближневосточные страны пойдут по стопам ОАЭ, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания», — пишет он.

Норвежец также упоминает, что американский лидер содействовал контактам между враждующими странами. В том числе он «создаёт новую динамику» в таких затяжных конфликтах, как индо-пакистанское противостояние, и ведёт переговоры о ядерном потенциале Северной Кореи.

Тибринг-Джедде также хвалит главу Белого дома за вывод значительного количества войск с Ближнего Востока: «Действительно, Трамп прервал 39-летнюю череду политики американских президентов, которые либо сами начинали войну, либо вовлекали США в международный вооружённый конфликт. Последним исключением из этого списка был лауреат Премии мира Джимми Картер».

Трампа уже не первый раз номинируют на эту награду. В 2018-м Тайбринг-Джедде и его коллега подали заявку на номинацию американского президента после его встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре. Сообщалось, что с похожей инициативой выступал и премьер-министр Японии. Но Трамп не победил.

Тайбринг-Джедде, член консервативной популистской партии Норвегии, заверил Fox News, что он не пытается выслужиться перед президентом США. «Я не большой сторонник Трампа, — признался он. — Комитет должен смотреть на факты и судить о нём по фактам, а не по тому, как он иногда себя ведёт. Люди, получившие Премию мира в последние годы, сделали намного меньше, чем Дональд Трамп. Например, Барак Обама ничего не сделал».

Нобелевская премия мира была присуждена Обаме в 2009 году. Комитет объяснил награждение его «выдающимися усилиями по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». Это решение, принятое всего через девять месяцев после вступления первого чернокожего президента США в должность, было встречено критикой в его собственной стране, в том числе со стороны Дональда Трампа.

Даже сам Обама был ошеломлён решением Нобелевского комитета. «Если честно, мне кажется, что я не заслуживаю быть в компании стольких прогрессивных фигур, удостоенных этой награды, мужчин и женщин, которые вдохновляли меня и весь мир своим бесстрашным стремлением к миру», — говорил он.

Помимо Обамы, ещё три президента США получили Нобелевскую премию мира. Теодор Рузвельт удостоился её в 1906 году за «мирные переговоры в русско-японской войне», Вудро Вильсон в 1920-м — за свой вклад в создание Лиги Нации, а Джимми Картер в 2002-м — за «десятилетия неустанных усилий по поиску мирных решений международных конфликтов», напоминает Fox News.