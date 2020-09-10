Поможет Трампу выполнить предвыборные обещания — New York Times о сокращении американских войск в Ираке

США сокращают своё присутствие в Ираке до абсолютного минимума в 3 тыс. военнослужащих, хотя угроза терактов со стороны исламистов в стране всё ещё существует, сообщает The New York Times. Как отмечает издание, этот шаг позволит Дональду Трампу сказать избирателям, что он выполнил своё предвыборное обещание вернуть военных домой.

США сокращают численность войск в Ираке примерно наполовину, до 3 тыс. военнослужащих, пишет американская газета The New York Times. Об этом заявил в среду верховный командующий силами США на Ближнем Востоке. Этот долгожданный шаг поможет выполнить поставленную президентом Трампом задачу по сокращению присутствия Пентагона за границей.

Решение о сокращении числа американских военнослужащих, которых в Ираке сейчас насчитывается 5200, было принято через три недели после того, как Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, отчасти для того, чтобы окончательно согласовать детали частичного отзыва войск, который произойдёт в этом месяце.

«Это сокращённое присутствие позволяет нам продолжать консультировать и помогать нашим иракским партнёрам в уничтожении последних остатков ИГ* в Ираке и обеспечении полного поражения ИГ», — заявил в среду глава Центрального командования вооружённых сил генерал Кеннет Ф. Маккензи-младший.

Генерал Маккензи, который в прошлом месяце сообщил о предстоящем сокращении войск, сказал, что улучшение в иракской военной кампании против «Исламского государства» позволило Пентагону провести дополнительные сокращения войск. «Это решение обусловлено нашей уверенностью в возросшей способности иракских сил безопасности действовать самостоятельно», — пояснил он.

Сокращение численности войск до 3 тыс. человек приведёт к тому, что численность американских сил в Ираке вернётся примерно на тот уровень, на котором она была в 2015 году, когда США находились на ранней стадии своей кампании против «Исламского государства», захватившего треть территории страны.

За восемь недель до ноябрьских президентских выборов такой шаг позволяет Трампу сказать избирателям, что он выполняет предвыборное обещание вернуть домой войска, отмечает издание.

Однако снижение численности войск бледнеет на фоне гораздо более значительных сокращений, произошедших с того момента, когда в разгар войны в Ираке численность американских сил в стране достигла своего пика и составила более 150 тыс. военнослужащих.

Трамп уже давно обещал вывести все американские силы из региона — как из Ирака, так и из Сирии. «Мы возвращаем их домой из Сирии. Мы возвращаем их домой из Ирака, — заявил он в прошлом месяце. — Эти бесконечные войны никогда не прекращаются».

На встрече с аль-Казыми Трамп подтвердил своё желание вывести войска из этого региона. «Так что в какой-то момент мы, очевидно, уйдём, — сказал Трамп. — Мы с нетерпением ждём того дня, когда нам не придётся там находиться, и мы надеемся, что Ирак сможет жить своей жизнью и сможет защитить себя, что он и делал задолго до того, как мы вмешались».

В беседе с журналистами после встречи в Белом доме аль-Казыми подтвердил необходимость американской военной помощи в борьбе с остатками «Исламского государства». «Спящие ячейки ИГ всё ещё действуют в Ираке, — сказал бывший начальник иракской разведки. — Угроза всё ещё существует».

«Исламское государство» в Ираке по-прежнему способно проводить низкотехнологичную, недорогую — и смертоносную кампанию, говорят американские и иракские чиновники по борьбе с терроризмом. Хотя ИГ не проводит атак такого масштаба, как несколько лет назад, в начале этого года число нападений вновь начало расти.

Пентагон не хочет держать в Ираке лишь абсолютный минимум войск, поскольку они подвергаются нападениям поддерживаемых Ираном ополченцев. В результате нападения на иракскую базу в марте погибли три солдата возглавляемой американцами военной коалиции, двое из них — американцы. Ещё 14 человек получили ранения, напоминает издание.

С тех пор США сосредоточили свои войска на меньшем количестве баз, что, как признал в прошлом месяце генерал Маккензи, отвлекло ресурсы от борьбы с ИГ. Отдельно следует отметить, что обучающая миссия в последние несколько месяцев была приостановлена из-за опасений по поводу коронавируса, заключает The New York Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

