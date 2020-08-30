WSJ: США сократят военный контингент в Ираке приблизительно на треть

Соединённые Штаты намерены сократить своё военное присутствие в Ираке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники. Как уточняется в статье, контингент американских войск уменьшится приблизительно на треть в ближайшие 2-3 месяца.
США собираются сократить своё присутствие в Ираке приблизительно на треть, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. Как ожидается, президент Трамп будет позиционировать это как свой прогресс в прекращении того, что он называет «бесконечными войнами».
На данный момент в Ираке находится около 5,2 тыс. американских военных. На прошлой неделе состоялся визит иракского премьер-министра в американскую столицу, однако тогда Вашингтон и Багдад не стали публично устанавливать сроки сокращения военного контингента США.
По словам нескольких американских чиновников, Пентагон урежет своё военное присутствие в Ираке в ближайшие два-три месяца. В результате численность войск окажется на уровне 2015 года, когда Соединённые Штаты находились на ранней стадии своей кампании против «Исламского государства»*.
В Министерстве обороны США подтвердили изданию The Wall Street Journal эту информацию.
«Мы сокращаем численность войск по мере того, как улучшается способность Ирака победить остатки ИГ и предотвратить его возрождение, — заявила представитель Пентагона Джессика Макналти. — Любое сокращение сил США в Ираке будет определяться посредством тщательной координации с правительством Ирака, с нашей коалицией и партнёрами по НАТО. И оно будет откалибровано с учётом наших общих интересов в сфере безопасности, а также прогресса в кампании против ИГ».
Пентагон давно стремился сократить американское присутствие на Ближнем Востоке и сосредоточить свои усилия на Китае, отмечается в статье.
При этом, по словам официальных лиц из обеих стран, ни правительство Ирака, ни Пентагон не хотят повторять опыт 2011 года, когда вывод сил США привёл к вакууму безопасности, которым смогло воспользоваться «Исламское государство».
Между американские чиновники уверены, что Трамп стремится ко дню предстоящих президентских выборов показать, что он добился прогресса в выводе войск из Ближневосточного региона.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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