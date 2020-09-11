BI: лучше б беспокоился об американцах — Трампа осудили за твит о здоровье Ким Чен Ына

На своей странице в Twitter президент Дональд Трамп объявил, что «Ким Чен Ын пребывает в добром здравии», и посоветовал «не недооценивать» северокорейского лидера. Как пишет Business Insider, пост возмутил многих интернет-пользователей, которые призвали главу Белого дома больше думать об умирающих от коронавируса американцах и меньше — о «жестоком диктаторе».

Президент США Дональд Трамп столкнулся с резкой критикой в сети из-за своей публикации в Twitter, в которой глава Белого дома объявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится «в добром здравии», сообщает Business Insider.

«Ким Чен Ын пребывает в добром здравии. Никогда не стоит его недооценивать!» — написал на своей странице Трамп.

Как напоминает издание, многие считают вождя Северной Кореи одним из самых жестоких лидеров в мире, «который по большей части сохраняет свою силу с помощью бесчеловечной системы концентрационных лагерей». На фоне репутации Кима и того факта, что в США пандемия коронавируса унесла жизни почти 200 тыс. человек, многие интернет-пользователи, включая американских конгрессменов, выразили возмущение констатацией «доброго здравия» северокорейского лидера.

Так, член палаты представителей Майк Левин напомнил: «Ким Чен Ын — злобный диктатор, убивающий свой народ. Трампу следует меньше беспокоиться о его здоровье и чуть побольше — о нашем».

— Rep. Mike Levin (@RepMikeLevin) September 10, 2020

«А то американцы очень сильно переживали за здоровье диктатора, который казнит и морит голодом собственный народ», — прокомментировала журналистка Кэтрин Уотсон.

— Kathryn Watson (@kathrynw5) September 10, 2020

«А что, кто-то хоть немного беспокоился о здоровье северокорейского лидера в разгар пандемии, убившей более 191 тысячи американцев?» — поинтересовался ведущий CNN Джейк Тэппер.

— Jake Tapper (@jaketapper) September 10, 2020

По словам Business Insider, не совсем понятно, почему вдруг сейчас президент решил высказаться по поводу здоровья Кима. Однако уже в течение нескольких месяцев ходят слухи, что вождь болен.

Как добавляет издание, спорный твит Трампа появился как раз в момент выхода новой книги журналиста Боба Вудворда под названием «Ярость» (Rage), в которой автор раскрыл новые подробности отношений между американским президентом и северокорейским лидером.

«Я ему нравлюсь. Он мне нравится. Мы неплохо ладим. Это не значит, что я наивен. Это не значит, что я думаю, что у нас всё будет гладко и прекрасно. Он парень не промах. И он умён, очень умён», — так отзывался Дональд Трамп о Киме в одном из 18 интервью Вудворду для его книги.

Также, по словам президента, представленным в работе журналиста, северокорейский лидер ему «всё рассказывает». «Я всё про него знаю. Он убил своего дядю и оставил тело прямо на ступеньках, где проходили парламентарии. Голова была отрублена и лежала на груди. Это жёстко, по-вашему? А то, знаете, все думают, что у нас в политике всё жёстко», — поделилися Трамп с Вудвордом.

Как обращает внимание Business Insider, американский и северокорейский лидеры несколько раз виделись лично — на встречах, направленных на ядерное разоружение Пхеньяна, «которое до сих пор так и не случилось». Несмотря на переговоры с США, Северная Корея продолжает свою «агрессивную деятельность», и критики считают, что Дональд Трамп подарил официальное признание «жестокому диктатору», так ничего и не получив взамен.