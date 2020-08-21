Guardian: пошла на повышение — Ким Чен Ын поделился с сестрой властью

Младшая сестра главы КНДР стала «де-факто вторым человеком в государстве», пишет The Guardian со ссылкой на южнокорейские спецслужбы. Согласно их данным, Ким Ё Чжон было поручено заниматься отношениями Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном.

Влиятельная младшая сестра правителя КНДР Ким Чен Ына фактически стала его заместителем. Ей было поручено курировать отношения страны с Южной Кореей и США, пишет The Guardian со ссылкой на данные разведки Сеула.

Ким Ё Чжон «помогает управлять режимом с благословения своего брата», утверждает член комитета по разведке южнокорейского национального собрания Ха Тэ Кеунга. По его словам, Ким передал часть полномочий сестре, которая укрепила свои позиции в рядах правящей партии после ядерного саммита 2019 года во Вьетнаме.

«Суть в том, что Ким Чен Ын по-прежнему обладает абсолютной властью, но он передал чуть больше своих полномочий по сравнению с прошлым, — сказал Ха после брифинга за закрытыми дверями, проведенного национальной разведкой Южной Кореи. — Ким Ё Чжон — де-факто второй человек (в государстве. — ИноТВ)».

По его словам, глава КНДР также делегировал некоторые полномочия по принятию решений по экономической и военной политике другим высокопоставленным чиновникам. Депутат предположил, что этот шаг призван снизить давление на Кима, о болезни которого не так давно ходили слухи, и позволить ему избежать критики за провалы. Вместе с тем Ха добавил, что не существует каких-либо свидетельств о том, что Ё Чжон готовят на место действующего лидера Северной Кореи.

Южнокорейский отчет был опубликован вскоре после того, как Ким Чен Ын провёл съезд правящей партии для разработки нового пятилетнего плана развития экономики и устранения «недостатков». Он признал, что возникли «неожиданные и неизбежные проблемы в различных аспектах и ситуации в регионе, окружающем Корейский полуостров», вероятно подразумевая санкции, пандемию коронавируса и проливные дожди.

Утверждения, сделанные шпионским агентством Южной Кореи, невозможно проверить. Само ведомство заслужило «неоднозначную репутацию» за свою интерпретацию событий, происходящих в правящей элите КНДР, обращает внимание The Guardian.

Между тем некоторые СМИ отметили отсутствие Ким Ё Чжон на нескольких недавних встречах на высоком уровне. В том числе на пленарном заседании правящей партии в среду, что породило слухи о её возможном понижении в должности.

Тем не менее, существуют свидетельства её «восхождения внутри династического режима». В марте она сделала свое первое публичное заявление, назвав протесты Сеула против военных учений КНДР «лаем испуганной собаки».

Она также публично похвалила Дональда Трампа за то, что он отправил её брату письмо. В своём послании американский президент выразил надежду на то, что Пхеньяну и Вашингтону удастся сохранить хорошие двусторонние отношения, и предложил помощь в борьбе с пандемией коронавируса, напоминает The Guardian.