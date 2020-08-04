Guardian: КНДР подозревают в успешной разработке ядерных боеголовок

В своём докладе для одного из комитетов ООН независимые эксперты отметили, что, по мнению некоторых стран, Северная Корея уже достигла успеха в разработке ядерных боеголовок для баллистических ракет, пишет The Guardian. Это не первое подобное обвинение в адрес Пхеньяна, который считает, что ядерное оружие гарантирует ему безопасность.

Северная Корея, вероятно, продолжает разработку ядерного оружия и уже создала уменьшенные ядерные устройства для своих баллистических ракет. Об этом говорится в промежуточном докладе независимых экспертов для комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН, сообщает The Guardian.

Некоторые страны, как сказано в докладе, полагают, что Пхеньян провёл шесть испытаний, которые помогли ему создать эти устройства. «КНДР продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащённого урана и строительство экспериментального легководного реактора», — говорится в докладе.

Как отмечает автор статьи, это уже не первый раз, когда эксперты подозревают наличие у КНДР ядерного оружия. В 2017 году о создании там достаточно маленьких ядерных боеголок говорили американские спецслужбы. Такие боеголовки нужны для межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поражать отдалённые цели, в том числе в США, например.

В свою очередь, Япония в 2019 году пришла к тому же выводу и выражала обеспокоенность по поводу «реальной и неминуемой угрозы» со стороны КНДР. А сам Ким Чен Ын на прошлой неделе заявил, что войн больше не будет, потому что ядерное оружие гарантирует безопасность и будущее Северной Кореи, несмотря на давление извне и военные угрозы.

В мае 2018 года Северная Корея согласилась взорвать свои туннели на главной площадке по разработке ядерного оружия, что, по словам северокорейских лидеров, свидетельствовало об их добрых намерениях. Но иностранных экспертов на эту процедуру не пустили, и ООН в своём докладе высказывала подозрения, что уничтожены были лишь входы в туннель, но не вся площадка, пишет The Guardian.