Euronews: Пхеньян и Сеул торжественно отметили 67-ю годовщину завершения войны

В Пхеньяне и Сеуле прошли памятные церемонии в честь 67-й годовщины окончания Корейской войны, когда в демилитаризованной зоне между Севером и Югом было подписано соглашение о прекращении огня. При этом формально война не прекращена по сей день. Однако Пхеньян считает себя победителем в этом конфликте, окончательно разделившем Корейский полуостров на две части, и называет войну освободительной, передаёт Euronews.
Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил военачальникам Корейской народной армии наградные пистолеты «Пэктусан» по случаю 67-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. 27 июля в стране национальный праздник.
Пхеньян считает себя победителем в этом конфликте, разделившем Корею на Северную и Южную части. В КНДР войну называют освободительной.
В Сеуле десятки ветеранов войны приняли участие в церемонии под названием «Дни славы». Согласно опросу, результаты которого были обнародованы в середине июля, почти две трети жителей Южной Кореи выступают за проведение очередного межкорейского саммита в целях снижения напряжённости в отношениях между Сеулом и Пхеньяном.
Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года. Коалиция из 17 стран ООН во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз.
27 июля 1953 года в пограничном пункте Пханмунджом было подписано соглашение о прекращении огня. Формально Корейская война не прекращена по сей день.
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