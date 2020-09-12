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Frankfurter Allgemeine: американский президент пугает немцев сильнее пандемии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Олицетворением самого большого страха немцев в этом году стал глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Frankfurter Allgemeine. Политика американского президента пугает граждан Германии сильнее, чем риск заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Страхи немцев», которое проводится с 1992 года.

Он олицетворяет самый большой страх немцев. Президента США Дональда Трампа они боятся даже больше, чем коронавируса.

В рамках исследования «Страхи немцев», которое ведётся уже многие годы, выяснилось, что политика Трампа пугает 53 процента опрошенных. Риск же тяжёлого заболевания — только 32 процента.
 
В общем и целом, немцы стали беззаботнее. Индекс всех страхов никогда не был таким низким с начала исследований в 1992 году. Наибольшее беспокойство у граждан Германии вызывает угроза роста бытовых расходов. Страхи перед последствиями наплыва беженцев или иностранцев, напротив, существенно уменьшились.
 
Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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