Frankfurter Allgemeine: американский президент пугает немцев сильнее пандемии

03:00
В Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе
Чемпион Ирана по греко-римской борьбе Навид Афкари был казнён за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году.
03:00
В США выявили более 47 тысяч случаев коронавируса за сутки
В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось за сутки более чем на 47 тыс. и достигло 6 445 800.
03:00
Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при Тосканы, Квят — девятый
Финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время в третьей свободной практике девятого этапа «Формулы-1» — Гран-при Тосканы.
03:00
Лавров заявил, что Россия ответит на возможные новые санкции Запада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не оставит без ответа возможные новые санкции Запада.
03:00
Тим: не имел бы шансов на победу, играя в ритме Медведева
Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о своём плане на матч с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
03:00
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах «жёлтых жилетов»
Правоохранительные органы Парижа применили слезоточивый газ во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».
03:00
«Урал» намерен выкупить у ЦСКА голкипера Помазуна
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил о намерении вести переговоры с московским ЦСКА о выкупе арендованного вратаря Ильи Помазуна.
03:00
Число случаев коронавируса в Финляндии достигло 8557
Число зафиксированных за всё время случаев заболевания коронавирусом в Финляндии достигло 8557.
03:00
Австрийский теннисист Тим поделился ожиданиями от матча со Зверевым в финале US Open
Австриец Доминик Тим прокомментировал тот факт, что встретится в финале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке с немецким теннисистом Александром Зверевым.
03:00
Координационный совет оппозиции Белоруссии решил продолжить работу
Координационный совет оппозиции Белоруссии заявил о своём решении продолжить работу. При этом состав президиума КС останется прежним, несмотря на то что большинство его членов арестованы либо находятся за границей.
03:00
Тарпищев назвал спортивным подвигом победу Звонарёвой на US Open
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянки Веры Звонарёвой вместе с немкой Лаурой Зигемунд на турнире Большого шлема US Open в парном разряде.
03:00
Де Брёйне о несостоявшемся трансфере Месси в «Манчестер Сити»: мне плевать
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в команду нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси.
03:00
В Париже задержали почти 130 человек на протестах «жёлтых жилетов»
По меньшей мере 128 человек были задержаны в Париже полицией во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».
03:00
Неймар о подписании контракта с Puma: иду по стопам Пеле и Марадоны
Бразильский нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Неймар объявил, что подписал контракт с компанией Puma, рассказав о влиянии на это решение со стороны Пеле и Диего Марадоны.
03:00
На Украине рассказали о продолжающемся подземном протесте шахтёров
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал о продолжающемся подземном протесте шахтёров в Днепропетровской области.
03:00
Россия поставила в КНДР 50 тысяч тонн пшеницы в качестве гумпомощи
Россия поставила в Северную Корею 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Об этом информирует посольство России в Пхеньяне.
03:00
СМИ: «Локомотив» готов улучшить предложение по форварду «Порту» Тикиньо до €12 млн
Московский футбольный клуб «Локомотив» всё ещё пытается приобрести форварда «Порту» Тикиньо Соареса.
03:00
В Москве семья обвинила адвоката Пашаева в хищении у них жилья
Московская семья Кирсановых обвинила адвоката Эльмана Пашаева, который представлял интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, в хищении у них жилья.
03:00
Тарпищев рассказал, что стало решающим фактором в матче Медведева и Тима
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что австриец Доминик Тим был психологически более устойчив, чем россиянин Даниил Медведев в полуфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
03:00
«Роскосмос» заявил о планируемом проведении манёвра уклонения МКС
В «Роскосмосе» сообщили, что 14 сентября планируется манёвр уклонения Международной космической станции (МКС) для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.
03:00
Источник: «Локомотив» хочет подписать контракт с Кузяевым
Московский футбольный клуб «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику Далеру Кузяеву.
03:00
В здании Ростехнадзора в Екатеринбурге произошёл пожар
В здании Уральского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в Екатеринбурге произошло возгорание.
03:00
Памфилова сообщила о явке в первый день досрочного голосования
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что самая высокая явка в первый день досрочного голосования на выборах глав регионов зафиксирована в Татарстане — 27,5%,
03:00
ЦСКА разгромил «Амур» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Московский ЦСКА крупно обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у берегов островного государства Вануату в Тихом океане.
03:00
Дэвис победил Мачиду и стал претендентом на бой с чемпионом Bellator Немковым
Американский боец смешанного стиля Фил Дэвис одолел бразильца Лиото Мачиду на турнире Bellator 245 в Анкасвилле.
03:00
В ЛНР заявили о возобновлении подачи воды с Западной фильтровальной станции
Киев возобновил подачу воды в самопровозглашённую Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции (ЗФС).
03:00
В «Урале» заявили, что перед командой стоит задача выхода в еврокубки
Глава совета директоров екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Дмитрий Пумпянский рассказал о задачах команды на сезон.
03:00
На территории Центра Хруничева нашли снаряд времён войны
На территории Центра Хруничева в Москве был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны.
03:00
Умер бывший президент WADA Фейхи
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи умер в возрасте 75 лет.
03:00
Глава Bellator заявил, что Фёдор Емельяненко не хочет проводить реванш с Вердумом
Фёдор Емельяненко провёл переговоры с главой промоутерской компании Bellator Скоттом Кокером по поводу боя с Фабрисио Вердумом.
03:00
Глейхенгауз прокомментировал снятие Загитовой с контрольных прокатов
Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, высказался о снятии олимпийской чемпионки Алины Загитовой с контрольных прокатов сборной России.
03:00
За сутки в Грузии выявлено 158 случаев коронавируса
В Грузии за минувшие сутки коронавирус выявлен у 158 человек, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в стране достигло 2075.
03:00
Чудинов рассказал, когда планирует провести следующий поединок
Российский боксёр Фёдор Чудинов заявил, что намерен провести как минимум ещё один бой до конца года.
03:00
Чудинов считает, что мог лучше выступить в бою с Садиком
Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал свою победу над британцем Умаром Садиком.
03:00
Мурашко рассказал о разработке второй российской вакцины от COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ходе разработки второй российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В «Енисее» рассказали о положительных тестах на коронавирус в клубе
В красноярском футбольном клубе «Енисей» выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
03:00
В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея
Союз архитекторов России начал приём заявок на всероссийский конкурс на лучшую концепцию реиспользования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Об этом говорится в сообщении на сайте союза.
03:00
Помпео заявил о вере США в установление мира в Афганистане
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вере американской стороны в возможность установления прочного мира в Афганистане.
03:00
Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в истории клуба по количеству очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
03:00
Число проведённых в России тестов на коронавирус превысило 40 млн
В России к настоящему времени проведено более 40,2 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
03:00
Китайское СМИ рассказало о преимуществах оружия России перед США
Китайский портал Sina опубликовал статью, в которой рассказывается о преимуществах российских военных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс». В статье говорится, что российские ракеты с дальностью полёта более 10 тыс. км «ставят Америку в безвыходное положение».
03:00
Медведев прокомментировал свой конфликт с судьями в матче с Тимом на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём конфликте с судьями в матче с австрийцем Домиником Тимом в рамках полуфинала турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
03:00
В ФРГ назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»
Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2».
03:00
Тим о матче с Медведевым: самая сложная победа без проигранных сетов в моей карьере
Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.
03:00
За сутки в России ещё 5428 пациентов вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в России выписали 5428 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего за время эпидемии в стране от коронавируса излечились 873 535 человек.
03:00
В России за сутки скончались 119 пациентов с коронавирусом
В России за сутки скончались 119 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 18 484 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.
03:00
В сети опубликовали видео нокаута Харитонова в бою с Уильямсом
В интернете опубликовали видео нокаута российского бойца смешанного стиля Сергея Харитонова в боксёрском поединке с британцем Дэнни Уильямсом.
03:00
В России выявили 5488 новых случаев коронавируса
В России в течение суток выявлено 5488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране зафиксировано 1 057 362 случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.