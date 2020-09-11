Newsweek: Сноуден продлил вид на жительство в России на три года несмотря на слухи о том, что Трамп может его помиловать

Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года, пишет Newsweek. Как подчёркивает обозреватель издания, на фоне такого решения знаменитого разоблачителя в США всё громче говорят о том, что его нужно помиловать — и такой вариант не исключил даже президент Дональд Трамп.

Американский разоблачитель Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года, сообщает Newsweek со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену. Как отмечается в материале издания, такое решение 37-летний американец принял, несмотря на то что президент США Дональд Трамп по слухам подумывает его помиловать.

Сноуден бежал из США в 2013 году, передав для публикации большой архив засекреченных документов о масштабной программе слежки, развёрнутой Агентством национальной безопасности (АНБ) и затронувшей как американцев, так и иностранных граждан, включая даже зарубежных лидеров, напоминает обозреватель Newsweek. В 2014 году Сноуден получил убежище в России — к тому времени американские чиновники успели многократно заявить о том, что если бывшего сотрудника АНБ смогут вернуть в США, он получит тюремный срок. Как подчёркивает автор материала, Сноудену вменяют два нарушения законов о шпионаже, за которые ему грозит до 20 лет заключения.

По данным Newsweek, вид на жительство Сноудена в России истекал 30 апреля, однако власти страны автоматически продлили его до 15 июня из-за введённых в стране карантинных мер, направленных на борьбу против пандемии коронавируса. Как отметил во вторник в интервью российским СМИ Анатолий Кучерена, Сноуден подал документы на продление ВНЖ как только ограничения были отменены, однако приняли их лишь после 15 июня. «Сноуден является законопослушным гражданином, он живёт на территории России», — цитирует юриста Newsweek.

Хотя сторонники Сноудена называют его «героем, который пролил свет на оголтелую и, вероятно, нарушающую конституцию активность, которую развернули американские разведывательные агентства после терактов 11 сентября 2001 года и в ходе войны против терроризма», представители американских властей регулярно называют его «предателем, который своими информационными «сливами» ослабил возможности в плане разведки США», хотя выявленные им действия агентств и были на прошлой неделе признаны незаконными Федеральным апелляционным судом США, говорится в материале Newsweek. Тем не менее Дональд Трамп в прошлом месяце сообщил, что может рассмотреть вопрос о помиловании разоблачителя. «Голоса у нас, похоже, разделились — очень, очень многие люди считают, что с ним по какой-то причине нужно обращаться не так, как с остальными, но другие убеждены, что он поступил очень плохо. Я тщательно изучу этот вопрос», — заявил он тогда журналистам.

Если Трамп всё же надумает помиловать бывшего сотрудника АНБ, он столкнётся с сопротивлением со стороны членов его собственной администрации, включая генерального прокурора Билла Барра, который говорил, что по-прежнему выступает «категорически против» такого помилования, а также главу Госдепа Майка Помпео, который дважды — в 2013-м и 2016 году — заявлял, что Сноуден должен быть осуждён за государственную измену и казнён, подчёркивает обозреватель Newsweek.

Между тем, член палаты представителей США от штата Флорида Мэтт Гетц — «убеждённый сторонник Трампа, не стеснявшийся демонстрировать свою лояльность публично и завоевавший тем самым благосклонность президента», — на прошлой неделе после вынесения апелляционным судом решения о незаконности действий АНБ признался, что надеется на помилование Сноудена, сообщает журнал. «Если бы не Сноуден, не исключено, что мы и сегодня не знали бы, что наше собственное правительство занимается деятельностью, которую федеральный апелляционный суд признал незаконной», — заявил Гетц.

Напомнив, что в 2013 году занимавший тогда пост директора Национальной разведки Джеймс Клэппер говорил, что США не собирали данные об американцах «умышленно», Гетц отметил: «Клэппер тогда явно лгал. А знаете, кто рассказал американскому народу правду? Эдвард Сноуден». Соратник Трампа также предположил, что помилование для Сноудена может помочь президенту получить голоса избирателей в ключевых «неопределившихся» штатах в преддверии намеченных на ноябрь президентских выборов; в частности, по мысли Гетца, такой шаг должны будут оценить либертарианцы, выступающие против «бесконтрольной деятельности» американских разведагентств, пишет Newsweek.