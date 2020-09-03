DWN: спецслужбы не говорили всей правды — суд признал нарушение закона, как и утверждал Сноуден

03:00
Футболисты «Атлетико» Ариас и Диего Коста заболели коронавирусом
Футболисты мадридского «Атлетико» Сантьяго Ариас и Диего Коста сдали положительные тесты на коронавирус.
03:00
Дзюба забил с пенальти в начале второго тайма матча Россия — Сербия
На стадионе «Динамо» в Москве стартовал второй тайм матча первого тура Лиги наций Россия — Сербия.
03:00
В ВОЗ назвали число выявленных случаев коронавируса в мире
С начала пандемии коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена более чем у 25,8 млн человек по всему миру. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
В Департаменте образования Москвы оценили ситуацию с голосованием
В Департаменте образования Москвы прокомментировали ситуацию с голосованием. Как отметили в ведомстве, 11 и 12 сентября оно состоится лишь в двух образовательных учреждениях.
03:00
Онищенко прокомментировал идею запретить продавать детям безалкогольное пиво
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал идею запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним.
03:00
Гендиректор минского «Динамо»: видел призывы любыми способами сорвать матч с «Йокеритом»
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал отказ финского «Йокерита» лететь в Белоруссию на первый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Слуцкий о матче сборной: начало осталось за Сербией, но потом мы перехватили инициативу
Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итог первого тайма матча между сборными России и Сербии в Лиге наций.
03:00
Эксперт оценил перспективы рынка апартаментов
Коммерческий директор компании «Мосреалстрой» Павел Логачёв оценил перспективы рынка апартаментов.
03:00
Слуцкий высказался о промахе Бакаева по воротам сборной Сербии
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал промах полузащитника сборной России Зелимхана Бакаева в матче с командой Сербии.
03:00
В МИД России прокомментировали парламентские выборы в Черногории
Россия не вмешивается во внутренние дела Черногории и надеется на мирное завершение парламентской кампании в стране. Об этом заявили в российском МИД.
03:00
Спортивный директор «Фрайбурга»: мы рады видеть Тиля в своей команде
Спортивный директор немецкого «Фрайбурга» Клеменс Хартенбах поделился впечатлениями от аренды полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля.
03:00
Украинец Ярмоленко провёл первый гол Лиги наций — 2020/21
Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко забил первый мяч в Лиге наций — 2020/21.
03:00
Эксперт рассказала, как не думать о бессмысленной работе
Психолог, эксперт по личностному росту Елена Скляр рассказала, как не думать о бессмысленной работе.
03:00
В Крыму проводится проверка по факту аварии в горах под Судаком
В Крыму полицейские проводят проверку по факту аварии с внедорожником в горах под Судаком, в результате которой туристы получили травмы.
03:00
Тренер Нурмагомедова объяснил, почему считает вероятным реванш с Макгрегором
Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
03:00
В Таджикистане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19
Медики в Таджикистане за минувшие сутки обнаружили коронавирус у 36 человек, общее количество заболевших COVID-19 в стране достигло 8690.
03:00
В Крыму и Краснодарском крае прошли военные учения
В Крыму и Краснодарском крае прошли военные боевые учения, об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.
03:00
В Хабаровском крае рассказали об инвестиционных проектах
Власти Хабаровского края рассказали об инвестиционных проектах.
03:00
Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19
Широкий интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 проявляют иностранные партнёры, в том числе из стран «Большой двадцатки». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
03:00
В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту падения башенных кранов
В Тюмени прокуратура организовала проверку по факту падения башенных кранов.
03:00
«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» на выезде одержал победу над нижегородским «Торпедо».
03:00
Снаряд времён войны найден у диорамы «Штурм Сапун-горы» в Севастополе
Севастопольские пиротехники МЧС обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны, который был найден вблизи музея «Диорама «Штурм Сапун-горы» при проведении земляных работ.
03:00
Жирков превзошёл рекорд Черчесова в игре за сборную
Полузащитник Юрий Жирков появился на поле в составе сборной России по футболу в возрасте 37 лет и 14 дней.
03:00
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 123 тысячи
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Израиле увеличилось за сутки на 2439 и достигло 123 903.
03:00
Рублёв обыграл Баррера и вышел в третий круг US Open
В матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Грегуаром Баррером.
03:00
В Москве стартовал матч Лиги наций Россия — Сербия
Матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными России и Сербии начался на стадионе «Динамо» в Москве.
03:00
Латвия потеряла очки в домашнем матче с Андоррой
Сборная Латвии по футболу не смогла обыграть команду Андорры в первом туре Лиги наций.
03:00
ЕС не исключил принятие санкций в связи с ситуацией вокруг Навального
ЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций по этому поводу, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
03:00
«Локомотив» разгромил «Спартак» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал крупную победу над московским «Спартаком».
03:00
Погребняк заявил о завершении карьеры по совету президента «Урала» Иванова
Бывший форвард сборной России Павел Погребняк, последним клубом которого был «Урал», намекнул на завершение карьеры.
03:00
Подмосковье будет готово к отопительному сезону к 15 сентября
В Подмосковье рассказали о подготовке к отопительному сезону.
03:00
В «Йокерите» объяснили отказ ехать на матч с минским «Динамо»
Председатель совета директоров «Йокерита» Яри Курри объяснил решение пропустить матч против «Динамо» в Минске, за что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) присудила финскому клубу техническое поражение.
03:00
За сутки в России от коронавируса вылечились 52 военнослужащих
За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 52 российских военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные информационного бюллетеня Минобороны России.
03:00
Калинская уступила Муховой во втором раунде US Open и покинула турнир
Россиянка Анна Калинская проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису.
03:00
МиГ-31 перехватил самолёты США и Британии над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы России двумя самолётами США и Великобритании, перехватив их над Баренцевым морем. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
03:00
Арбитр Еськов объяснил, почему взял паузу в карьере
Российский арбитр Алексей Еськов рассказал о паузе в карьере, взятой после резонансного матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2).
03:00
В Минобрнауки рассказали о начале учебного года в вузах
Около 4 млн студентов приступили к обучению в вузах в новом учебном году. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1».
03:00
В Подмосковье провели «Диктант Победы»
В Московской области провели акцию «Диктант Победы».
03:00
В Краснодарском крае предупредили об усилении ветра до 22 м/с
В Краснодарском крае предупредили об ухудшении погоды, сообщает «Юга.ру».
03:00
В Петербурге отреставрируют памятник конке у метро «Василеостровская»
В Санкт-Петербурге планируют отреставрировать памятник конке у станции метро «Василеостровская».
03:00
Шунин, Жирков и Дзюба — в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Сербией
Назван стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Сербии.
03:00
Газизов прокомментировал аренду Тиля во «Фрайбург»
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход голландского полузащитника Гуса Тиля в немецкий «Фрайбург» на правах аренды.
03:00
Послы стран НАТО обсудят ситуацию с Навальным 4 сентября
Послы стран — членов НАТО проведут встречу 4 сентября, в пятницу, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Соответствующее объявление опубликовала пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску.
03:00
Диетолог дала рекомендации по употреблению чая
Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по употреблению чая.
03:00
Площадь лесных пожаров в Ростовской области достигла 900 га
Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области достигла 900 га. Об этом сообщил представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО.
03:00
Еськов высказался о втором пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
Российский арбитр Алексей Еськов выразил сожаление относительно резонанса, который вызвал пенальти, назначенный в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
03:00
Число случаев коронавируса в Британии превысило 340 тысяч
В Великобритании число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1735 и достигло 340 411.
03:00
Эксперты оценили количество люксовых автомобилей в России
Эксперты аналитического агентства «Автостат» оценили количество люксовых автомобилей в России. По их подсчётам, в стране 13,5 тыс. машин такого сегмента, что составляет 0,03% от всего отечественного легкового парка.
03:00
Хачанов обыграл Кузнецова и вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова в матче второго круга Открытого чемпионата США.
03:00
Туроператоры прокомментировали возобновление авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом
В пресс-службе туроператора Tez Tour прокомментировали возобновление авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом.