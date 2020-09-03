DWN: спецслужбы не говорили всей правды — суд признал нарушение закона, как и утверждал Сноуден

Американский суд признал незаконным использование программы Агентства национальной безопасности, которую ранее разоблачил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В решении говорится, что спецслужбы нарушали Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки и, возможно, даже конституцию. Сноуден счёл, что такой приговор оправдывает его действия по разоблачению шпионского ПО.

Американский суд признал незаконным массовое и необоснованное наблюдение за американцами с помощью программы Агентства национальной безопасности, которую ранее разоблачил экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В решении говорится, что тайный сбор телефонных данных миллионов граждан США без их на то разрешения — это нарушение Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки и, возможно, даже конституции. К тому же выяснилось, что руководители спецслужб, пытавшиеся оградить программу от общественной критики, просто врали.

Сам Сноуден счёл, что это решение суда оправдывает его действия по разоблачению шпионского ПО. «Никогда не думал, что застану тот момент, когда наши суды признают незаконными действия АНБ и в том же решении поставят мне в заслугу, что я их разоблачил», — написал он у себя в Twitter.

Впервые Сноуден рассказал об этой программе в 2013 году, напоминает издание. Предоставленная им информация раскрыла истинный масштаб шпионского скандала. Оказалось, что АНБ прослушивает множество ведущих политиков и в том числе канцлера Германии Ангелу Меркель. Руководители же спецслужб США публично настаивали на том, что агентство никогда умышленно не собирало информацию об американцах. По их словам, программа использовалась для борьбы с терроризмом.