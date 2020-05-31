Washington Times Оригинал

WT: Сноудену продлили вид на жительство в России «автоматом» — помогла пандемия

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российские власти «автоматически» продлили Эдварду Сноудену вид на жительство в стране до 15 июня в связи с действующими карантинными мерами, пишет The Washington Times. Как сообщает издание, решение о том, продлевать ли срок ВНЖ ещё на три года по заявлению разоблачителя, Москва будет принимать позже.
WT: Сноудену продлили вид на жительство в России «автоматом» — помогла пандемия
Reuters

Россия в связи с продолжающейся пандемией коронавируса продлила вид на жительство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, пишет The Washington Times. По данным американской газеты, срок ВНЖ разоблачителя был «автоматически» продлён из-за действующих карантинных мер до 15 июня.

Вид на жительство Сноудена должен был закончиться 30 апреля, отмечается в материале WT. Позже российские власти примут решение о том, продлевать ли по заявлению Сноудена срок ВНЖ ещё на три года в соответствии с действующим законодательством, также упоминается в статье.

Как напоминает обозреватель издания, 36-летний Сноуден проживает в России с июня 2013 года, «скрываясь от властей США» — в Америке он по-прежнему находится в уголовном розыске в связи с той ролью, которую он сыграл в «передаче СМИ информации о внутренних и международных разведывательных операциях правительства».

Если бывший сотрудник АНБ предстанет перед американским судом и будет признан виновным по всем трём статьям, которые ему вменяется — включая нарушения законодательства США о шпионаже и хищение государственной собственности, — ему будет грозить до 30 лет тюремного заключения, подчёркивает журналист. 

Президент США Дональд Трамп, комментируя ранее дело Сноудена, называл его «предателем» и заявлял, что разоблачитель заслуживает высшей меры наказания, отмечается в материале WT.

 

 

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