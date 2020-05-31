WT: Сноудену продлили вид на жительство в России «автоматом» — помогла пандемия

Российские власти «автоматически» продлили Эдварду Сноудену вид на жительство в стране до 15 июня в связи с действующими карантинными мерами, пишет The Washington Times. Как сообщает издание, решение о том, продлевать ли срок ВНЖ ещё на три года по заявлению разоблачителя, Москва будет принимать позже.
Россия в связи с продолжающейся пандемией коронавируса продлила вид на жительство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, пишет The Washington Times. По данным американской газеты, срок ВНЖ разоблачителя был «автоматически» продлён из-за действующих карантинных мер до 15 июня.
Вид на жительство Сноудена должен был закончиться 30 апреля, отмечается в материале WT. Позже российские власти примут решение о том, продлевать ли по заявлению Сноудена срок ВНЖ ещё на три года в соответствии с действующим законодательством, также упоминается в статье.
Как напоминает обозреватель издания, 36-летний Сноуден проживает в России с июня 2013 года, «скрываясь от властей США» — в Америке он по-прежнему находится в уголовном розыске в связи с той ролью, которую он сыграл в «передаче СМИ информации о внутренних и международных разведывательных операциях правительства».
Если бывший сотрудник АНБ предстанет перед американским судом и будет признан виновным по всем трём статьям, которые ему вменяется — включая нарушения законодательства США о шпионаже и хищение государственной собственности, — ему будет грозить до 30 лет тюремного заключения, подчёркивает журналист.
Президент США Дональд Трамп, комментируя ранее дело Сноудена, называл его «предателем» и заявлял, что разоблачитель заслуживает высшей меры наказания, отмечается в материале WT.
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по поводу успешной стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска с успешной стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
Бывший боец смешанных единоборств, победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров прокомментировал инцидент в американском Миннеаполисе, где продолжаются массовые беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден назвал протесты в нескольких штатах страны правильным и необходимым ответом на отсутствие справедливости, при этом политик осудил насилие со стороны участников беспорядков.