WT: Сноуден попросил продлить ему вид на жительство в России в третий раз

Эдвард Сноуден обратился с просьбой к российским властям разрешить ему дальнейшее проживание в стране, пишет The Washington Times со ссылкой на адвоката разоблачителя Анатолия Кучерену. Ранее Москва уже дважды удовлетворяла просьбу экс-сотрудника АНБ, которому на родине грозит до 30 лет тюрьмы за разглашение государственной тайны, отмечает издание.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден попросил российское правительство разрешить ему дальнейшее проживание в стране. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, пишет The Washington Times.

«Да, на днях мы подали документы на продление вида на жительство ещё на три года. Надеемся, что решение будет принято положительное», — заявил Кучерена в интервью российским СМИ.

Издание связалось с Кучереной, и тот подтвердил, что его клиент решил добиваться продления вида на жительство. Но сам 36-летний разоблачитель не ответил на просьбу The Washington Times прокомментировать ситуацию.

Сноуден находился в Гонконге, когда в июне 2013 года выяснилось, что именно он был источником утечки секретных документов АНБ в СМИ. Впоследствии американец сел на международный рейс, который приземлился в аэропорту Москвы, где он «застрял» на несколько недель, прежде чем запросить и получить временное убежище у российского правительства, напоминает издание.

Сноуден живёт в России уже почти семь лет, скрываясь от американского правосудия. На родине ему может грозить до 30 лет тюрьмы за кражу государственного имущества и два случая нарушения Закона о шпионаже.

Москва уже дважды продлевала Сноудену трёхлетний вид на жительства — в 2014 и 2017 году. Американец признавался, что живёт в России не по собственному выбору и что он вернулся бы в США, если бы ему гарантировали справедливое судебное разбирательство, отмечает The Washington Times.