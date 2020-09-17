US News: глава Пентагона предположил, что Россия станет для США «меньшей угрозой» лишь в будущем

Во время своего недавнего выступления министр обороны США Марк Эспер попытался приуменьшить значение «российской угрозы». По словам чиновника, Вашингтон всё ещё рассматривает Москву в качестве «вызова», но в будущем она будет им в меньшей степени, пишет US News.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия не сможет представлять «неослабевающую опасность» для Америки. Его заявление ознаменовало заметный сдвиг в отношении Минобороны США к глобальным угрозам, пишет US News.

«Китай обладает огромным населением, ресурсами, громадной динамикой экономики, — сказал Эспер, выступая в центре RAND Corporation в Калифорнии. — Он очень отличается от России с точки зрения демографии».

«В настоящий момент мы рассматриваем Россию в качестве вызова. Но в будущем она будет им в меньшей степени», — добавил чиновник.

Комментарий Эспера отражает уничижительное отношение американцев к бывшей советской республике, которое, по неподтверждённым данным, «приводило в ярость» Владимира Путина в прошлом. В том числе в 2014 году, когда тогдашний президент США Барак Обама называл Россию «региональной державой», напоминает издание.

Хотя своей экономической и военной мощью Россия «не может тягаться» с США или Китаем, в некоторых случаях ей «удавалось успешно подрывать» американские интересы. Решение Москвы поддержать Башара Асада «привело к продлению гражданской войны в Сирии и процветанию внутри неё террористической угрозы». Российские власти также успешно влияют на боевые действия в Ливии, утверждает US News.

Кроме того, по мнению издания, Россия остаётся «постоянной угрозой» для выборов в США. Благодаря и своим «изощрённым пропагандистским кампаниям», и «пагубным кибератакам», проведение которых беспокоит американскую разведку.

В своей заранее подготовленной речи Эспер не сказал ни слова о ядерных силах России. При этом он вскользь упомянул о необходимости улучшить собственное ядерное оружие и оборону Америки, обращает внимание US News.

Вместе с тем глава Пентагона, который якобы впал в немилость к президенту Дональду Трампу, напомнил о «нестабильности, которую Москва посеяла в последние годы». В качестве примеров он назвал её «военные вмешательства» в Грузии и на Украине, а также «вопиющее игнорирование международных правил и норм».

«Эти ревизионистские державы используют хищническую экономику, политическую подрывную деятельность и военную мощь в попытке изменить баланс сил в свою пользу и часто за счёт других», — отметил Эспер, подразумевая Россию и Китай.

Он добавил, что Индо-Тихоокеанский регион сейчас является «приоритетным направлением» для Вашингтона. «Этот регион важен не только потому, что он представляет собой центр мировой торговли и коммерции, но и как кэпицентр конкуренции великих держав с Китаем», — пояснил Эспер.