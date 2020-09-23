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CNN: Билл Гейтс назвал запрет на въезд в США причиной вспышки COVID-19

Материал представлен в переводе ИноТВ
Предприниматель и филантроп Билл Гейтс считает, что введённый Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для иностранцев привёл к спешному возвращению на родину американцев, которые не проходили проверку и привезли с собой коронавирус, передаёт CNN. С ним согласен заведующий отделением инфекционных болезней в бостонской больнице Пол Сакс: по словам специалиста, отсутствие контроля на границе для граждан страны привело к возникновению очагов заболевания, однако тогда у США не было оборудования для массового тестирования.

ВЕДУЩАЯ: Я хочу услышать вашу реакцию на слова Билла Гейтса, которые меня поразили. Всего несколько дней назад он заявил, что фактически введённый президентом запрет на путешествия  на него администрация неоднократно указывала как на успешную попытку сдержать распространение COVID-19 он считает, что на самом деле это могло ухудшить ситуацию. Он объясняет почему, послушайте.

БИЛЛ ГЕЙТС, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс: Случилось вот что: 40 тысяч человек приехали из Китая, потому что мы не запретили постоянным жителям и гражданам возвращаться в страну. Мы создали спешку, и у нас не было возможности проверить или изолировать людей. И это посеяло болезнь.
 
ВЕДУЩАЯ: Согласны ли вы с этим, и если да, то какой урок, возможно, нужно усвоить для второй волны, если она случится?
 
ПОЛ САКС, заведующий отделением инфекционных болезней в Бригамской женской больнице: Запрет на путешествия теоретически мог бы предотвратить появление этой инфекции в стране, но не в том случае, если он вводится только для людей, которые путешествуют как граждане другой страны.
 
То же самое произошло в Европе: когда запрет на путешествия ввели для Европы, произошёл наплыв американских граждан, которые вернулись домой примерно в это время многие из них из стран, в которых было много случаев заражения COVID-19. К сожалению, многие из тех, кто вернулся домой из Европы в то время, привёз COVID-19. Так что мы знаем, что масштабные очаги заболевания на северо-востоке, в частности, в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии и так далее, стали результатом запретов, которые установили не на границе для всех, а только для иностранцев, приезжающих в Соединённые Штаты в то время. Это действительно очень опасная ситуация. Надо отметить, что в то время у нас не было оборудования для проверки людей при въезде в страну, так что люди приезжали в США и не проходили проверки по симптомам или тестам.
 
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 22 сентября 2020 года.
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источник
CNN США Северная Америка
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