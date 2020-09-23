CNN: Билл Гейтс назвал запрет на въезд в США причиной вспышки COVID-19

Предприниматель и филантроп Билл Гейтс считает, что введённый Дональдом Трампом запрет на въезд в страну для иностранцев привёл к спешному возвращению на родину американцев, которые не проходили проверку и привезли с собой коронавирус, передаёт CNN. С ним согласен заведующий отделением инфекционных болезней в бостонской больнице Пол Сакс: по словам специалиста, отсутствие контроля на границе для граждан страны привело к возникновению очагов заболевания, однако тогда у США не было оборудования для массового тестирования.

ВЕДУЩАЯ: Я хочу услышать вашу реакцию на слова Билла Гейтса, которые меня поразили. Всего несколько дней назад он заявил, что фактически введённый президентом запрет на путешествия — на него администрация неоднократно указывала как на успешную попытку сдержать распространение COVID-19 — он считает, что на самом деле это могло ухудшить ситуацию. Он объясняет почему, послушайте.

БИЛЛ ГЕЙТС, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс: Случилось вот что: 40 тысяч человек приехали из Китая, потому что мы не запретили постоянным жителям и гражданам возвращаться в страну. Мы создали спешку, и у нас не было возможности проверить или изолировать людей. И это посеяло болезнь.

ВЕДУЩАЯ: Согласны ли вы с этим, и если да, то какой урок, возможно, нужно усвоить для второй волны, если она случится?

ПОЛ САКС, заведующий отделением инфекционных болезней в Бригамской женской больнице: Запрет на путешествия теоретически мог бы предотвратить появление этой инфекции в стране, но не в том случае, если он вводится только для людей, которые путешествуют как граждане другой страны.

То же самое произошло в Европе: когда запрет на путешествия ввели для Европы, произошёл наплыв американских граждан, которые вернулись домой примерно в это время — многие из них из стран, в которых было много случаев заражения COVID-19. К сожалению, многие из тех, кто вернулся домой из Европы в то время, привёз COVID-19. Так что мы знаем, что масштабные очаги заболевания на северо-востоке, в частности, в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии и так далее, стали результатом запретов, которые установили не на границе для всех, а только для иностранцев, приезжающих в Соединённые Штаты в то время. Это действительно очень опасная ситуация. Надо отметить, что в то время у нас не было оборудования для проверки людей при въезде в страну, так что люди приезжали в США и не проходили проверки — по симптомам или тестам.

Материал предоставлен CNN International.

