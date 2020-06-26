CNN: Гейтс заявил об отсутствии гарантий полной эффективности вакцин от коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN заявил об отсутствии каких-либо гарантий того, что разрабатываемые сейчас вакцины от коронавируса будут идеально блокировать передачу болезни.

По его словам, США способны «очень, очень быстро» нарастить масштабы тестирования.

«По факту, несколько стран в этом случае сделали всё крайне хорошо, и технологии у них становятся всё лучше. В США, в частности, не было посылов о том, что руководство всё контролирует, ни координации действий, которую можно было бы ожидать», — добавил Гейтс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на настоящий момент в США как минимум 2,4 млн подтверждённых случаев заражения COVID-19 и более 122 тыс. летальных исходов.

Гейтс связал рост числа инфицированных с недостаточным тестированием и плохим отслеживанием контактов заболевших, а также с низким уровнем использования масок среди населения. Он также подчеркнул, что в других странах, которые справились с этой задачей эффективно, число заболеваний сократилось.

«Спектр поведения в США прямо сейчас очень широк: кто-то ведёт себя консервативно в своих действиях, кто-то игнорирует эпидемию, — подчеркнул Гейтс. — Некоторые люди воспринимают происходящее как нечто политическое, и это прискорбно. Моему другу, губернатору Северной Дакоты, пришлось заявить: «Пожалуйста, не относитесь плохо к тем, кто носит маски». Это просто взрывает мозг».

При этом бизнесмен назвал «совершенно лживым» утверждение Белого дома о том, что рост выявленных случаев — это прямой результат более активного тестирования. Он также посетовал на недостаточное лидерство США при решении проблемы COVID-19 на мировой арене, в результате чего основную тяжесть от болезни понесли на себе такие развивающиеся страны, как Бразилия и Индия.

Говоря о разработке вакцины, Гейтс отметил, что люди, которые её создают, ориентируются на две характеристики: во-первых, на то, как препарат предотвращает заражение вакцинируемого человека, во-вторых, на то, как он мешает передаче вируса другим людям.

Между тем основатель Microsoft предупредил об отсутствии каких-либо гарантий того, что вакцина будет идеально блокировать передачу болезни.

Однако, по его словам, самой большой проблемой будет отнюдь не разработка и распространение вакцины, сложнее всего будет сделать так, чтобы люди согласились на вакцинацию. Тем не менее Гейтс уверен, что большая часть людей всё-таки пройдёт эту процедуру.

Несмотря на это заявление, последние данные, как отмечает CNN, указывают на то, что реакция антител на COVID-19 оказалась «очень сильной», благодаря чему можно сделать предположение, что люди, переболевшие коронавирусом, будут приблизительно в течение года обладать иммунитетом к этой болезни.

Между тем, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что на один выявленный случай заболевания коронавирусом приходится 10 невыявленных.