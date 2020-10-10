BFM TV: Трюдо опасается «беспорядков» после выборов президента США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо признался, что «с беспокойством» следит за политической ситуацией в США и опасается возможных «беспорядков» после голосования в следующем месяце. По его словам, такие события могут повлиять на экономику Канады, поэтому правительство готовится к любым возможным сценариям, пишет BFM TV.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил, что правительство страны опасается «некоторых беспорядков» в Соединённых Штатах после выборов президента 3 ноября и готовится к возможным сценариям, сообщает BFM TV.
Как заявил во время пресс-конференции канадский лидер, он и другие политики «с некоторым беспокойством» отмечают «поляризацию» политических дебатов вокруг пандемии коронавируса меньше чем за месяц до голосования. По словам Трюдо, руководство страны «очень внимательно наблюдает за американскими выборами из-за их возможного влияния на экономику Канады и канадцев» и надеется на «мягкий переход» и «прозрачные результаты» голосования. В противном случае возможны «некоторые беспорядки», поэтому, канадское правительство «должно быть готово, каким бы не был результат», считает премьер-министр.
Издание отмечает, что между Дональдом Трампом и Джастином Трюдо порой возникают разногласия. В основном канадский лидер воздерживается от комментирования политических новостей, связанных со своим могущественным соседом. Тем не менее он подчеркнул, что Канада «не будет вмешиваться» в избирательный процесс.
Соединённые Штаты являются основным торговым партнёром Канады. Обмен товарами и грузами по обе стороны общей границы, которая является самой протяжённой в мире, ежедневно достигает 2,4 млрд. канадских долларов (€1,5 млрд). С начала пандемии коронавируса любые пересечения границы попали под запрет, который снимут не раньше 21 октября, пишет BFM TV.
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