Guardian: европейцы пророчат победу Байдену и ожидают нечестных выборов

Большинство европейцев не верят в честные президентские выборы, которые состоятся в Соединённых Штатах в прошлом месяце, пишет The Guardian со ссылкой на опрос среди населения Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании и Швеции. Многие респонденты из этих стран хотят видеть Джо Байдена новым главой Белого дома, хотя и признают, что мало его знают.

Меньше 10% европейцев считают, что предстоящие в ноябре президентские выборы в США будут свободными и честными, при этом подавляющее большинство из них предсказывает победу Джо Байдена, сообщает The Guardian.

Как рассказывает издание, компания YouGov с 15 сентября по 4 октября проводила опрос, в котором приняли участие жители Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании и Швеции. Согласно исследованию, только среди итальянцев свыше 10% уверены, что выборы президента США пройдут безупречно — среди остальных стран такого же мнения придерживаются от 2% в Германии до 7% в Испании.

Анализ показал, что подавляющее большинство европейцев хотят, чтобы в президентской гонке победил Байден, хотя оценивают его невысоко и мало о нём знают. Так, его кандидатуру поддерживают 80% датчан, 71% немцев, 64% французов и 61% англичан, в то время как Трампу пророчат победу от 6 до 14% в тех же странах. Больше всего поддержки переизбирающийся президент нашёл в Италии (20%), но и там за Байдена отдали голос 58% респондентов.

Президентство Трампа в европейских странах пока оценивается очень низко, отмечает британская газета: из прошедших опрос лишь 5% в Дании, 10% в Великобритании и 15% в Италии назвали его «отличным» или «хорошим» президентом. Большинство же считает, что он «плохой» или «ужасный» глава государства: 82% в Дании, 70% в Великобритании и 61% в Италии.

Что касается 77-летнего Байдена, то на континенте к нему относятся в основном сдержанно: «отличным» и «хорошим» возможным президентом его видят 17% опрошенных в Великобритании и по 23% в Германии и Швеции. Очень немногие называют его «плохим» или «ужасным» лидером страны, однако гораздо большее число участников опроса назвали его просто «средним» (от 27% во Франции до 55% в Дании). При этом многие признаются, что на самом деле у них нет чётких идей, каким он будет на посту главы США: от 21% до 45% ответили, что «не знают» ответа на этот вопрос. В то же время респонденты из всех стран сошлись во мнении, что в любой проблемной области — от международных отношений и изменений климата до коронавируса, экономики, терроризма и мира — Байден будет лучше Трампа по всем пунктам.

Негативное восприятие нынешнего американского президента распространяется на оценку его влияния на другие страны и весь мир: только 10-14% считают, что он положительно повлиял на их государство, тогда как 52-69% назвали его влияние негативным. Лишь от 6% в Дании до 15% в Италии считают, что Трамп приносит пользу миру, а от 84% в Дании до 68% в Италии имеют диаметрально противоположное мнение. В положительные последствия победы Байдена верят от 29 до 49% респондентов, а 36-58% думают, что он принесёт пользу миру, однако достаточно большое количество затрудняются ответить на эти вопросы.

Многие опрошенные — от 47% в Италии до 74% в Дании — заявили, что пока считают кампанию Трампа по переизбранию «в основном нечестной». Кампанию Байдена скорее считают честной (26-43%), чем нечестной (7-15%). В каждой из семи стран больше респондентов ожидает победы Байдена в следующем месяце, но только в Дании в этом уверены на 50%, пишет The Guardian.