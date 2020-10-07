BI: Байден с нетерпением ждёт дебатов с Трампом, но из-за риска заразиться предлагает потерпеть

По словам кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, если его главный противник Дональд Трамп по-прежнему болен коронавирусом, то не стоит проводить запланированные на 15 октября дебаты. Политик «с нетерпением ждёт возможности» ещё раз вступить в дискуссию с действующим лидером, но в первую очередь будет прислушиваться к рекомендациям врачей, сообщает Business Insider.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что ему «не стоит проводить дебаты» с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом, если лидер по-прежнему болен коронавирусом, пишет Business Insider.

Как отмечает издание, по плану, следующие дебаты между кандидатами должны состояться 15 октября. По словам Байдена, он «с нетерпением ждёт возможности» вступить в публичную дискуссию с Трампом, однако при этом подчёркивает важность соблюдения протоколов в сфере здравоохранения.

«Слишком много людей заразились. Это очень серьёзная проблема, поэтому я буду следовать рекомендациям Кливлендской клиники и прислушаюсь к тому, что посоветуют врачи, — прокомментировал Байден. — Думаю, если у него (Трампа. — ИноТВ) всё ещё есть COVID, нам не стоит проводить дебаты».

Со стороны президента представитель избирательного штаба Трампа Тим Мёртоу заверил: «Президент Трамп будет здоров и готов принимать участие. Байдену от этого не отделаться, и его защитники в СМИ ему тут не помогут».

Business Insider напоминает: рано утром 2 октября стало известно, что у лидера и первый леди диагностирован коронавирус. Трамп три дня провёл в Медицинском центре Уолтера Рида, а в понедельник 5 октября вернулся в Белый дом. Вслед за президентом болезнь в скором времени также обнаружилась сразу у нескольких людей из его окружения, включая старшего советника Стивена Миллера, главу избирательного штаба Билла Степиена и пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани, а также бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, который помогал президенту готовиться к предыдущим дебатам с Байденом. Кроме того, положительные результаты на COVID-19 оказались и у бывшей советницы Трампа Келлиэнн Конуэй и сенатора Тома Тиллиса, недавно приезжавших в Белый дом на мероприятие в честь Эми Кони Барретт, которую президент номинировал на члена Верховного суда.

С тех пор Байден уже несколько раз сдавал тест на коронавирус — дважды в пятницу, один раз в субботу и ещё раз во вторник. Все результаты были отрицательными.

По информации издания, в среду 7 октября состоятся дебаты между действующим вице-президентом Майком Пенсом и кандидатом на пост вице-президента от демократов сенатором Камалой Харрис. Чтобы минимизировать риск заражения, между участниками будут установлены барьеры из оргстекла.