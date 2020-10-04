CNN: клеветал о немощности соперников, а теперь заболел сам — Трампа настигла «карма»

И в 2016 году, и сейчас Дональд Трамп не чурался даже самых «низких» приёмов, включая откровенно издевательских выпадов в сторону соперников-демократов из-за их состояния здоровья, пишет обозреватель CNN Джон Эвлон. По мнению журналиста, заражение коронавирусом стало для Трампа, «кармической иронией».

В книгах о 2020 годе, которые обязательно напишут в будущем, его назовут годом «чумы» — и, конечно, годом «испытаний» для американской демократии, столкнувшейся с серьёзными проблемами из-за раскола внутри общества по политическим и экономическим мотивам, пишет на сайте CNN обозреватель канала Джон Эвлон. Между тем, как полагает журналист, в этих книгах обязательно появится «мрачный поворот сюжета», который многие воспримут слишком уж невероятным — ведь на этой неделе, за месяц до президентских выборов в США, выяснилось, что лидер страны Дональд Трамп, который «так долго преуменьшал масштабы пандемии и игнорировал важность ношения защитных масок», сам подхватил коронавирус, а вместе с ним им заразились также Первая леди и ряд высокопоставленных членов Республиканской партии.

Казалось бы, принадлежность к той или иной партии не имеет в рамках пандемии никакого значения, однако диагноз Трампа «фундаментальным образом» изменил расклад предвыборной кампании, и дело отнюдь не только в том, что президент скорее всего не сможет в последние недели перед выборами активно выступать перед сторонниками, уверен автор. «Это — кармическая ирония, ведь предвыборный штаб Трампа в нынешней гонке прибегнул в борьбе против Джо Байдена к стратегии немощности — как уже сделал это в 2016-м году в отношении Хиллари Клинтон, — пытаясь распространять слухи о том, что кандидат от Демократической партии серьёзно болен и не сможет выполнять свои обязанности на президентском посту, — поясняет Эвлон. — Теперь же обстоятельства изменились, и притом не самым удобным для Трампа образом».

Как напоминает обозреватель CNN, за четыре года до того, как у Трампа обнаружили Covid-19, он в своих выступлениях перед толпой сторонников потешался над Хиллари Клинтон, которая тогда болела воспалением лёгких, а его предвыборный штаб выпускал агитационные ролики с кадрами, где соперница будущего президента после церемонии поминовения погибших в терактах 11 сентября 2001 года сильно закашлялась и даже потеряла равновесие. Тем временем в интернете несметным числом публиковали соответствующие мемы и твиты под хэштэгом #HillaryHealth — и, как стало известно уже в 2019 году, хэштэг этот был очередным «грязным трюком» от бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, который был осуждён за тяжкие преступления, подчёркивает журналист.

Между тем, «руки всё помнят» — и штаб Трампа в 2020 году решил применить ту же стратегию против Джо Байдена, продолжает Эвлон. Как отмечает обозреватель CNN, несмотря на то, что Байден старше Трампа всего на три года и выглядит гораздо более «подтянутым», последний в речах, агитационных роликах, публикациях в соцсетях и через своих подручных изо всех сил старается посеять среди избирателей сомнения по поводу того, что его соперник «годен» к президентству. Аналогичную «дезинформацию» в социальных сетях, как недавно стало известно из разведывательных донесений американского министерства внутренней безопасности, распространяет и «российские» агенты, причём некоторые из их публикаций Трамп даже репостил на своей странице в «Твиттере, пишет автор.

То, что штаб Трампа так активно пытался занизить ожидания по поводу Байдена, сыграло с ним злую шутку — ведь когда соперник нынешнего президента проявлял себя хорошим оратором, им приходилось с большим трудом «добывать альтернативные факты», которые бы это объясняли, иронизирует Эвлон. К примеру, когда Байден выступил на съезде Демократической партии с «чёткой и яростной речью», явно не соответствовавшей образу «немощного» человека, создававшемуся для него соратниками Трампа, те принялись без каких-либо свидетельств утверждать, что кандидат от демократов записал это выступление заранее. После того, как Байден появился на канале CNN и крайне удачно пообщался в прямом эфире с публикой, штаб Трампа начал пуще прежнего распространять домыслы о том, что он пользуется «стимулирующими препаратами». Ну а после теледебатов, на которые президент, по всей видимости, пришёл уже «заразным», его советники и вовсе «докатились до теорий заговора», став утверждать, что Байден пришёл в студию с наушником, через который ему подкидывала реплики его команда, перечисляет обозреватель CNN.

Нельзя забывать, что на фоне этой «низкой и теперь уже предсказуемой стратегии» администрация Трампа готовится обратиться в Верховный суд США, дабы попытаться доказать, что принятый Бараком Обамой закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Obamacare) не соответствует конституции страны, подчёркивает Эвлон. Учитывая, что никакой собственной альтернативы этой системе Трамп и его соратники по партии так и не представили, отмена Obamacare приведёт к тому, что миллионы американцев останутся без медицинской страховки во время пандемии — и вот как раз это и будет самой настоящей политической «немощностью», убеждён журналист.

По мнению обозревателя CNN, отдельные сторонники Трампа теперь примутся прочёсывать интернет в поисках либералов, радующихся болезни президента, дабы получить повод «открыть ответный огонь». Однако после того, как информация о его диагнозе подтвердилась, штаб Байдена пожелал ему скорейшего выздоровления и пообещал, что в знак уважения прекратит публиковать контрагитационные материалы — притом, что в штабе Трампа отвечать на этот жест взаимностью отказались, отмечает он.

«Возможно, болезнь Трампа ещё принесёт ему политические очки благодаря приливу сочувствия к этому человеку, который сам по отношению к другим сочувствие проявлять не горазд, — подытоживает автор. — А может быть, отдельные фанаты Трампа, выступающие против ношения масок, а также разного рода отрицатели коронавируса воспримут госпитализацию президента как тревожный звонок. Бывшая звезда реалити-шоу напоролся на реальность в виде научных фактов — и, быть может, это наконец заставит его сторонников воспринять вирус всерьёз».