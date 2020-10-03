Fox News: реакция на болезнь Трампа подтвердила безумие либеральных СМИ и демократов

Вскоре после появления информации о заражении президента США коронавирусом ряд американских СМИ, включая CNN и MSNBC, и политические оппоненты поспешили обвинить в случившемся самого главу Белого дома. Более того, сенатор от Демократической партии Крис Мёрфи высказал предположение, что если здоровье Дональда Трампа ухудшится, то его «сменщиком» в предвыборной кампании может выступить… Владимир Путин, передаёт Fox News.

Сегодня вечером люди во всём мире молятся, чтобы услышать хорошие новости о здоровье американского президента. Но по CNN нам снова и снова говорят, что президент заслужил болезнь, которую он подхватил. И они, как обычно, выставляют на всеобщее обозрение бездарей, призванных объяснить, почему именно он заслужил эту болезнь.

ДЖОН ХАРВУД, корреспондент CNN в Белом доме: Многие люди подверглись опасности из-за поведения президента. И теперь, разумеется, как мы узнали этим утром, он сам оказался одним из этих людей…

ДАНА БАШ, ведущий политический корреспондент CNN: Но он просто не может смириться с тем фактом, что в его понимании маска — это проявление слабости и того, что с вирусом не справиться...

ДЖО ДЖОНС, главный корреспондент CNN в Вашингтоне: Так что, возможно, сегодня утром это (новость о болезни Трампа. — ИноТВ) шокировало, но едва ли удивило американцев …

ДЖОН ХАРВУД : Это также наиболее яркая возможная демонстрация некомпетентности и безответственности действующей администрации…

ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Во многом отчасти виновата его собственная халатность. Он предпочёл посещать митинги…

Только вдумайтесь. Он едва объявил, что подхватил инфекцию, едва отправился в Военно-медицинский центр Уолтера Рида. «Он это заслужил!» Недолго же они ждали.

Разумеется, у миллионов американцев был диагностирован коронавирус. Возможно, у ваших знакомых, членов вашей семьи. Такое можно предположить. Сотни тысяч погибли. Эксперты CNN утверждают: все они получили по заслугам. Они наверняка были невнимательными, халатно относились к своим обязанностям.

Если из освещения этой новости и можно извлечь урок, то до боли знакомый. СМИ с готовностью набрасываются на остальную страну, если им кажется, что это вредит президенту, которого они презирают, и даёт им политическое влияние.

Но, естественно, речь не только о СМИ. Фактически официальное заявление Демократической партии звучит так: Дональд Трамп сам напросился.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Мы все восприняли эту новостью с огромной печалью. Я всегда молюсь за президента, его семью, за их безопасность. И я продолжу молиться ещё старательнее… это трагическая и очень грустная ситуация. С другой стороны, походы на митинги без маски и прочее были вопиющим провоцированием чего-то подобного...

«Вопиющее провоцирование». Он сам напросился. Он вызывающе одевался. Вот, что сказала Нэнси Пелоси, и ей вторят многие демократы. Рик Левенталь следит за реакцией Демократической партии. Он подключается к нам, чтобы рассказать подробности. Рик?

РИК ЛЕВЕНТАЛЬ, корреспондент Fox News: Привет, Такер. Многие в Twitter молятся о здоровье президента и первой леди и желают им скорее поправиться. Неудивительно и то, что себя не сдерживают ненавистники. Более того, по их словам, они надеются, что первая чета США умрёт.

Представители Twitter говорят, что они сразу же удаляют подобные сообщения, потому что они нарушают политику сайта. Вот одно из них от бывшей сотрудницы администрации Обамы Зары Рахим. Она поделилась и, очевидно, затем сама удалила его: «Такой твит противоречит моим нравственным убеждениям последних четырёх лет, но я надеюсь, что он умрёт».

Кроме того, независимый кандидат 39-го округа Калифорнии Стив Кокс опубликовал большое количество твитов, в которых желал смерти президенту. А затем он написал: «Под «Я надеюсь, они оба умрут» я подразумевал Трампа и Байдена. Не Меланью. Он кажется милой».

И Макс Бёргер, бывший сотрудник штаба кандидата в президенты Элизабет Уоррен, написал: «Трамп погубил миллионы жизней. Он не заслуживает ни капли сострадания».

Некоторые пользователи собрали компиляцию злобных твитов, желающих президенту самого худшего. И их количество не поддаётся подсчёту, Такер.

В заявлении Twitter говорится: «Контент, в котором в адрес человека выражается пожелание или надежда о смерти, серьёзном повреждении организма или смертельной болезни противоречит нашим правилам». И компания заявляет, что в первую очередь удаляет сообщения, которые содержат «очевидные призывы к действию, способные нанести вред в реальном мире». Это была цитата.

Между тем твит президента, в котором он объявил о заражении вирусом, стал его самым популярным. Согласно последним данным, он набрал 1,7 миллионов лайков, Такер.

Невероятно. Спасибо, Рик.

РИК ЛЕВЕНТАЛЬ: Пожалуйста.

Если вы обнаружили, что жаждете чьей-то смерти, смерти любого человека, пора остановиться и подумать о том, насколько прогнила ваша душа. В конце концов, мы все умрём. И умирая, мы будем сожалеть о том, что думали подобное о других людях.

Мы долго спорили, ставить ли следующий фрагмент в прямой эфир, настолько это мерзко. Наши зрители обычно не смотрят такую дрянь! Но мы чувствовали себя обязанными, потому что сегодня это повсюду. И мы хотим объяснить вам почему: существуют люди, которые уповают на гибель президента и вице-президента, чтобы Нэнси Пелоси могла стать президентом. Это звучит безумно, и таковым является. Но они всё равно показали это на MSNBC. Смотрите.

СТЕФАНИ РУЛ, ведущая MSNBC: Речь идёт о очень серьёзной угрозе здоровью. Вы вторая в очереди на пост президента. Связывался ли с вами Белый дом о передаче полномочий?

CNN сегодня выступил с аналогичным сообщением. То есть, очевидно, что это — политический оппортунизм. Но далеко не только он. Это — духовная болезнь, ненависть, отравляющая ненависть, которая воистину сводит этих людей с ума.

В сегодняшнем эфире CNN сенатор из Коннектикута Крис Мёрфи, который заседает в сенате США, подтвердил данную точку зрения лучше, чем, если бы за это взялись мы сами. Вот, что он сказал.

КРИС МЁРФИ, член комитета сената по международным отношениям: Если президент Трамп не сможет участвовать в предвыборной гонке в следующие две недели, то ему придётся полагаться на своих сменщиков. К сожалению, один из его сменщиков — Владимир Путин.

Поэтому, вероятно, вы увидите, как эта кампания будет набирать обороты благодаря России в ближайшие недели. Это будет попытка заменить отсутствующего президента в агитационных поездках по штатам.

Извините. Я ещё раз прошу простить нас за то, что мы вообще ставим в эфир такие помои. Президент США находится в больнице. Судя по всему, с ним всё в порядке. Но нельзя сказать точно. А этот клоун выступает по телевидению со словами: «Владимир Путин — один из его сменщиков». Возможно, помощник-подросток написал ему этот текст, считая его остроумным.

Мы включили всё это в эфир, потому что хотим, чтобы вы знали, о чём они говорят, в то самое время как президента перевозят в Военно-медицинский центр Уолтера Рида. Что вообще означают эти слова, кстати говоря?

Дата выхода в эфир 02 октября 2020 года.