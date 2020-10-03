CNN: редкий момент единства — мировые лидеры пожелали Трампу скорейшего выздоровления

Выявление у американского президента COVID-19 произвело необычный эффект — оно сплотило мировых лидеров. Главы государств в различных частях света выразили единодушную поддержку главе Белого дома и его жене, пожелав им поправиться как можно скорее, передаёт CNN.
НИК РОБЕРТСОН, редактор международных и дипломатических новостей CNN:Одним из самых примечательных моментов стало то, что позитивная реакция Трампа на COVID-19 объединила многих лидеров в разных концах света. Мы слышали, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что миллионы израильтян, он сам и его жена Сара желают президенту и первой леди «скорейшего выздоровления».
Со пожеланиями «скорейшей поправки» выступил и президент Турции. Кроме того мы услышали пожелание президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Нам также стала известна реакция госсекретаря НАТО, который пожелал президенту и первой леди как можно быстрее выздороветь. Это поистине стало своего рода единодушным объединяющим посланием.
Президент России пошёл ещё дальше. Он отправил телеграмму президенту Трампу, в которой заявил, что жизненная энергия и оптимизм помогут ему быстро восстановиться и ускорят его выздоровление.
Британский премьер-министр тоже отправил свои пожелания президенту и первой леди. Он пожелал им быстрого выздоровления. И, разумеется, он сам знает, каково это переболеть COVID-19. Ранее в этом году он провёл в больнице больше недели, три дня в отделении интенсивной терапии. Ему понадобилось несколько недель для восстановления.
Вот такой редкий момент единства среди мировых лидеров, которые выражают свою поддержку президенту Трампу и первой леди.
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