Daily Mail: Трампа доставили в больницу — в целях предосторожности

Дональд Трамп, у которого был обнаружен коронавирус, покидает Белый дом и направляется в военный госпиталь по рекомендации врача, сообщает Daily Mail. По словам представителей Белого дома, президент США проведёт следующие несколько дней в больнице, где он будет продолжать работать во время обследования. Как подчёркивают в пресс-службе американского президента, симптомы Трампа остаются лёгкими, а госпитализация — всего лишь мера предосторожности.

Дональд Трамп, у которого в пятницу был обнаружен коронавирус, покидает Белый дом и направляется в Военно-медицинский центр Уолтера Рида, сообщает Daily Mail. Президент США проведёт в госпитале несколько дней, где, по словам представителей Белого дома, он будет продолжать работать во время обследования.

Как передаёт издание, ранее в пятницу личный врач Трампа рассказал, что глава Белого дома принял в качестве лечения «коктейль антител», произведённый компанией Regeneron. По словам доктора, президент испытывал усталость, но находился в хорошем настроении, как и первая леди Мелания Трамп.

«Президент Трамп остаётся в хорошем расположении духа, испытывает лёгкие симптомы и продолжал работать в течение всего дня», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани. Она также добавила, что «из предосторожности и по рекомендации своего врача и медицинских экспертов президент будет работать из президентского офиса в центре Уолтера Рида в течение следующих нескольких дней».

В пятницу днём врач Трампа опубликовал заявление, в котором говорилось, что ему «ввели» антитела, которые помогают пациентам с COVID быстрее выздоравливать. Ему также был прописан цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин. По сведениям анонимных источников телеканала NBC, у Трампа была повышенная температура, а Мелания страдает от «лёгкого кашля и головной боли».

Как отмечает Daily Mail, Трамп не писал в Twitter с часа ночи в пятницу, когда он объявил о своём диагнозе, а лично его видели в последний раз в четверг вечером, когда он возвращался с мероприятия по сбору средств. Он должен был принять участие в селекторном совещании с губернаторами в 12.15 дня, вместо него это сделал вице-президент Майк Пенс, чей анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

У 77-летнего соперника Трампа по президентской гонке Джо Байдена и его жены Джилл анализы также показали отрицательный результат. Не подтвердился коронавирус и у 14-летнего сына президента Бэррона, дочери Иванки, её мужа Джареда Кушнера и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.