Daily Mail: отцу Джонсона грозит штраф за поход по магазинам без маски

Отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в магазине без защитной маски — за несоблюдение строгих правил в разгар второй волны коронавируса ему могут выписать штраф в размере ₤200, пишет The Daily Mail. Как объяснил газете сам нарушитель, он только накануне вернулся домой из Греции и не был в курсе новых ограничений.
Отцу британского премьер-министра Бориса Джонсона, возможно, придётся заплатить штраф в размере ₤200 за нарушение введённых правил по борьбе с коронавирусом: его заметили в магазинах без защитной маски, сообщает The Daily Mail.
Как рассказывает издание, во вторник 79-летнего Стэнли Джонсона заметили без маски в западной части Лондона, когда он заглянул в газетный киоск. После того как его уличили в несоблюдении правительственного приказа, отец лидера Великобритании признался, что, «возможно, не на 100 процентов в курсе» введённых правил, потому что только накануне вернулся из-за границы. Он добавил, что «очень сожалеет» о своём промахе и настоятельно посоветовал британцам соблюдать предписания о ношении масок и сохранении социальной дистанции.
Британская газета напоминает, что всего несколько месяцев назад премьер-министр уже попал под град критики из-за своего отца: Стэнли Джонсон полетел в Грецию в нарушение рекомендаций Министерства иностранных дел, которое разрешает выезжать только при крайней необходимости. При этом отец премьер-министра заявил, что ему нужно «защитить от COVID-19» свою греческую виллу перед туристическим сезоном.
Между тем в среду Борис Джонсон призвал население Великобритании «следовать рекомендациям», чтобы предотвратить второй, «более затратный» национальный карантин. Он рекомендовал носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах, а также указал, что теперь за нарушение правил выписывают значительные штрафы, пишет The Daily Mail.
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