Bloomberg: тысячи лондонцев вышли на протест против нового карантина

В знак протеста против новых правительственных ограничений, призванных побороть коронавирус, на улицы Лондона вышли тысячи человек, многие из которых не стали надевать маски, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, митинги привели к столкновениям с правоохранительными органами.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Центрального Лондона в знак протеста против расширения антикоронавирусных ограничений, введённых британским правительством. При этом митинги не обошлись без столкновений с лондонской полицией, пишет Bloomberg.

Протестующие, многие из которых не носили масок, швырялись в полицейских бутылками. Сотрудникам правоохранительных органов приходилось порой применять дубинки, нанося активистам, по данным Sky News, видимые травмы. Многие из участников митинга демонстрировали плакаты, осуждающие карантин и масочный режим. «Это тирания» — гласил один из них.

«К сожалению, некоторые полицейские получили травмы в ходе противостояния, — сообщила лондонская полиция в своём Twitter. — Мы просим всех присутствующих разойтись».

Ранее повторное введение частичных мер по борьбе с коронавирусом, получивших в народе прозвище «карантин-лайт», вызвало негодование общественности в нескольких европейских странах, включая Великобританию. Между тем, в ряде государств количество ежедневных заражений COVID-19 достигло рекордных показателей. Великобритания, в частности, сообщила о 6042 новых случаях заражения в субботу.

Протесты в Лондоне начались через несколько дней после того, как правительство Бориса Джонсона ужесточило коронавирусные ограничения с целью сдержать рост количества случаев заболевания. Согласно новым правилам, рестораны и бары должны закрываться в 10 вечера, в то время как британские власти отказались от планов позволить зрителям вживую присутствовать на спортивных мероприятиях.