Guardian: «дискриминация по территориальному признаку» — жители Мадрида протестуют против новых ограничений

Жители Мадрида устроили протесты против ограничений, введённых властями в рамках борьбы с распространением коронавируса, требуя отставку главы региона Исабель Диас Аюсо, передаёт The Guardian. Протестующие обвинили региональные власти в дискриминации по территориальному признаку и пренебрежении подготовкой ко второй волне.

В воскресенье жители Мадрида вышли на улицы испанской столицы, чтобы выразить своё несогласие с новыми ограничениями из-за пандемии коронавируса, введёнными властями, сообщает The Guardian. При этом звучавшие на протестах лозунги «Единство!» и «Здравоохранение!» довольно быстро уступили место более конкретному требованию — отставке главы региона Исабель Диас Аюсо.

Как отмечает издание, недовольство жителей Мадрида вызвало объявление региональных властей о введении с понедельника ограничений на передвижение в зонах автономного сообщества, наиболее пострадавших из-за распространения вируса.

Так, в пятницу, пытаясь сдержать вторую волну заболевания, Аюсо объявила об изоляции 37 зон с наиболее высоким уровнем распространения коронавируса, где на 100 тыс. человек приходится более тысячи случаев заражения. Жителям данных зон будет запрещено покидать их пределы, кроме случаев крайней необходимости. Подобное решение властей затронет около 850 тыс. человек.

Кроме того, протестующие подвергли критике заявление Аюсо, в котором политик отметила, что «образ жизни иммигрантов в Мадриде» также отчасти способствует росту заболеваемости в городе. Региональное правительство обвинили в распространении «страха и ненависти».

В совместном манифесте организаторы протеста заявили, что «вместо того, чтобы защищать наиболее уязвимых жителей города» и позаботиться о снижении темпов роста заболеваемости в самых бедных районах, власти «предпочли стигматизацию, изоляцию и дискриминацию по территориальному признаку».

Организаторы акции протеста также призвали к принятию срочных мер, направленных на то, чтобы помочь перегруженным медицинским учреждениям столицы справиться с ростом числа заболевших коронавирусом.

«Мне кажется, Аюсо действует в соответствии со своей политической идеологией, а не в соответствии с интересами народа», — отметил один из вышедших на протест жителей Мадрида Артуро Сориано.

Другие участники акции также отметили, что власти автономного сообщества поспешили закончить карантин и уделили слишком мало внимания подготовке ко второй волне. Кроме того, некоторые из вышедших на улицы подчёркивали, что консервативная Народная партия, членом которой является Аюсо, долгое время пренебрегала системой здравоохранения.

Как напоминает The Guardian, в стране зарегистрировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, 125 944 из них только за последние две недели. В Испании также подтверждено 30 495 смертей от COVID-19. Треть из всех случаев заболеваний и смертей приходится на Мадрид.

При этом центральные и региональные власти продолжают перекладывать вину друг на друга. В частности, на прошлой неделе министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос обвинил региональное правительство в том, что оно «поставило экономику выше здоровья». В свою очередь, глава здравоохранения автономного сообщества Мадрид Энрике Руис Эскудеро заявил, что администрация премьер-министра Педро Санчеса занималась своим пиаром, вместо того чтобы протянуть руку помощи.