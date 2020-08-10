ABC: Испания вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом в Европе

Число заболевших коронавирусом в Испании за последние две недели превзошло количество случаев COVID-19 в Великобритании, Франции и Германии вместе взятых, сообщает ABC. Тем не менее в стране пока не пришли к единому мнению, идёт ли речь об отдельных вспышках или о второй волне пандемии.

Будь то случаи, связанные с отдельными вспышками, как заявил директор Центра координации медицинских оповещений и чрезвычайных ситуаций при Минздраве Испании Фернандо Симон, или вторая волна, как склонны считать всё больше людей, озабоченность в Испании множится со скоростью, с которой растёт число заболевших коронавирусом.

Как пишет испанская ABC, темпы распространения коронавируса в Испании на несколько недель опережают темпы в других европейских странах. В конце этой недели страна в очередной раз побила собственный рекорд по количеству случаев COVID-19 за день после отмены карантина, преодолев отметку в 4500 положительных тестов. При этом в эти данные не вошла цифра из наиболее пострадавшего автономного сообщества Арагон из-за технических проблем.

В общей сложности в стране зафиксировано около 315 тыс. случаев заражения, что позволило ей вновь выбиться в лидеры в Еврозоне по числу заболевших, обогнав Великобританию, где на данный момент насчитывается около 310 тыс. случаев.

В Соединённом Королевстве число заболевших также увеличивается — около 850 случаев в день. Это побудило британское правительство замедлить процесс отмены карантинных мер.



Тем не менее, на данный момент, согласно данным, ежедневно собираемым Университетом Джона Хопкинса, именно Испнаия находится в шаге от того, чтобы вновь войти в список десяти стран с наибольшим количеством случаев COVID-19.

Кроме того, данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний также свидетельствуют, что за последние две недели в Испании больше случаев заболевания, чем в Соединённом Королевстве, Франции и Германии вместе взятых, несмотря на то, что в любой из них численность населения выше. Так, за последние 14 дней в Испании зарегистрировано около 38 тыс. заражённых, во Франции — более 16 тыс., в Германия — более 10 тыс., Великобритания — около 10 тыс.

Таким образом, за последнее время на 100 тыс. испанцев было выявлено 79,82 случая. Этот показатель удвоился всего за две недели, так как ещё 24 июля составлял 37,94, пишет ABC.