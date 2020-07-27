El País: всё больше стран Европы опасаются второй волны коронавируса

Множество европейских стран вновь отмечают рост случаев заболевания коронавирусом среди населения и вынуждены искать баланс между открытием экономик и введением новых ограничений на фоне опасений относительно второй волны пандемии, пишет El País. При этом наибольшую тревогу вызывает эпидемиологическая ситуация в Испании, вышедшей на пятое место по скорости распространения коронавируса в Европе.

Испания вышла на пятое место по скорости распространения коронавируса среди стран Европейского союза, уступая лишь Люксембургу, Румынии, Болгарии и Швеции, пишет El País.

Согласно последним данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на 100 тыс. человек в стране приходится 39,4 больных коронавирусом. При этом в Великобритании на 100 тыс. населения насчитывается 14,7 заболевших, во Франции — 14,6, то есть в 2,6 раз меньше. А в Германии показатель и вовсе в пять раз ниже, чем в Испании.

Португалия, некогда считавшаяся примером для подражания в борьбе с первой волной пандемии, сейчас оказалась в аналогичной с Испанией ситуации. По последним данным, на 100 тыс. человек здесь приходится 39 случаев заболевания.

Несмотря на то что в других европейских странах ситуация обстоит намного лучше, в большинстве из них в последнее время также наблюдается рост заболеваемости. Государства по всей еврозоне пытаются найти баланс между открытием экономик и введением новых ограничений на фоне опасений относительно второй волны коронавируса.

На прошлой неделе власти Бельгии решили ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. Так, в местах массового скопления введено обязательное ношение масок. Кроме того, в стране отказались от перехода к следующей фазе выхода из ограничительных мер.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в минувшую пятницу число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 во Франции составило 1130 человек, хотя ещё за неделю до этого показатель не поднимался выше отметки примерно 500.

Неспокойно и в Германии, где, по данным Института Роберта Коха, число ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 подскочило с примерно 500 до более чем 800.

Как отмечает El País, как и в Испании, в этих странах повторные вспышки заболевания объясняются в первую очередь «досугом и праздничными мероприятиями».

И всё же наибольшую тревогу вызывает именно Испания, которой вновь пророчат статус нового эпицентра заражений в Европе. Напуганные ростом числа заболевших на своей территории, европейские страны пытаются предотвратить дальнейшее распространение коронавируса через границы.

Власти Великобритании обязали всех приезжающих из Испании обязательно по прибытии отправляться на карантин. Власти Норвегии также установили десятидневный карантин для прибывающих из Испании и рекомендовали гражданам отказаться от поездок в страну. А в Ирландии карантин для приезжающих из Испании составляет две недели.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс «настоятельно» рекомендовал французам избегать поездок в Каталонию. Правительство страны также приняло решение об обязательном тестировании на COVID-19 прибывающих из 16 стран.

При этом эпидемиологическая ситуация в Испании неравномерна. Так, в Астурии, где с начала мая начался процесс отмены карантинных мер, выявлено лишь 1,66 заболевших на 100 тыс. жителей. При этом в Арагоне на 100 тыс. человек приходится 237,86 случаев заражения.

Тем не менее даже в тех испанских регионах, где количество новых случаев остаётся сравнительно невысоким, опасаются второй волны коронавируса, отмечает El País.