Le Monde: скорость распространения коронавируса в мире всё растёт

С эпидемией коронавируса столкнулись многие страны мира, пишет Le Monde, и в некоторых из них после затишья количество заболевших снова стало расти. В итоге за всё время распространения коронавируса заразились им больше 16 млн человек.

За всё время распространения эпидемии коронавируса заразились им больше 16 млн человек, пишет Le Monde. Причём больше половины из них — на американском континенте. Умерли от Covid-19 больше 645 700 человек. И скорость распространения всё увеличивается, с 1 июля было отмечено больше 5 млн новых случаев.

По словам представителей ВОЗ связана такая динамика с тем, что увеличилось распространение вируса в густонаселённых зонах, как в Америке или Южной Азии. Чтобы взять ситуацию под контроль, нужно находить больных, изолировать их, тестировать и отслеживать их контакты.

Так, сообщается, что первый случай коронавируса отмечен в Северной Корее, и город, где его обнаружили, посадили на полный карантин. По словам северокорейских властей, принёс его беженец из Южной Кореи, который три года назад бежал туда из КНДР, а сейчас решил вернуться.

В Германии на карантин посадили около 480 работников компании Manning — анализы на коронавирус у 174 из них оказались положительными. А жителям местной коммуны дадут возможность сделать тесты бесплатно.

В Австралии, которой удалось сдержать коронавирус, пошёл рост числа заболевших. О той же динамике заявила и Южная Корея. Власти Ирана призвали народ увеличить усилия по борьбе с вирусом, отмечая усталость врачей. В Европе ужесточают правила поведения и увеличивают штрафы за неношение масок. Кроме того, из-за новой вспышки заболевания в Испании, власти других европейских стран отправляют прибывших оттуда на карантин. При этом испанские власти уверяют, что ситуация под контролем.

Однако хуже всего ситуация обстоит в США, куда эпидемия возвращается. Там ежедневно появляется по 60 тыс. новых заболевших. На Латинскую Америку приходится всего больше 4,3 млн случаев заболевания, и больше половины из них — в Бразилии. При этом президент Бразилии сообщил, что излечился от заболевания, пишет Le Monde.