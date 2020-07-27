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Le Monde: скорость распространения коронавируса в мире всё растёт

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С эпидемией коронавируса столкнулись многие страны мира, пишет Le Monde, и в некоторых из них после затишья количество заболевших снова стало расти. В итоге за всё время распространения коронавируса заразились им больше 16 млн человек.
Le Monde: скорость распространения коронавируса в мире всё растёт
Reuters
За всё время распространения эпидемии коронавируса заразились им больше 16 млн человек, пишет Le Monde. Причём больше половины из них — на американском континенте. Умерли от Covid-19 больше 645 700 человек. И скорость распространения всё увеличивается, с 1 июля было отмечено больше 5 млн новых случаев.
 
По словам представителей ВОЗ связана такая динамика с тем, что увеличилось распространение вируса в густонаселённых зонах, как в Америке или Южной Азии. Чтобы взять ситуацию под контроль, нужно находить больных, изолировать их, тестировать и отслеживать их контакты.
 
Так, сообщается, что первый случай коронавируса отмечен в Северной Корее, и город, где его обнаружили, посадили на полный карантин. По словам северокорейских властей, принёс его беженец из Южной Кореи, который три года назад бежал туда из КНДР, а сейчас решил вернуться.
 
В Германии на карантин посадили около 480 работников компании Manning — анализы на коронавирус у 174 из них оказались положительными. А жителям местной коммуны дадут возможность сделать тесты бесплатно.
 
В Австралии, которой удалось сдержать коронавирус, пошёл рост числа заболевших. О той же динамике заявила и Южная Корея. Власти Ирана призвали народ увеличить усилия по борьбе с вирусом, отмечая усталость врачей. В Европе ужесточают правила поведения и увеличивают штрафы за неношение масок. Кроме того, из-за новой вспышки заболевания в Испании, власти других европейских стран отправляют прибывших оттуда на карантин. При этом испанские власти уверяют, что ситуация под контролем.
 
Однако хуже всего ситуация обстоит в США, куда эпидемия возвращается. Там ежедневно появляется по 60 тыс. новых заболевших. На Латинскую Америку приходится всего больше 4,3 млн случаев заболевания, и больше половины из них — в Бразилии. При этом президент Бразилии сообщил, что излечился от заболевания, пишет Le Monde. 
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Le Monde Франция Европа
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