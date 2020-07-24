Fox News: в Израиле продолжают митинговать против Нетаньяху — не справляется с коронавирусом

В Израиле продолжаются акции протеста против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передаёт Fox News. Как сообщает корреспондент канала, израильтяне рассержены тем, что глава правительства так и не предложил конкретный план по выходу из коронавирусного кризиса — а между тем, страну накрыла вторая волна пандемии.

Срочные новости на Fox News: в Иерусалиме продолжаются акции протеста, участники которых призывают премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху уйти в отставку. В течение минувшей недели состоялось пять демонстраций, а ещё одна должна будет состояться сегодня вечером напротив дома премьер-министра.

На месте событий — Трэй Йингст, и он сейчас выходит с нами на связь. Трэй?

ТРЭЙ ЙИНГСТ, корреспондент Fox News: Доброе утро, Мелисса! Ожидается, что здесь — в Иерусалиме, перед домом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху — сегодня вечером соберутся тысячи людей.

Как видите, многие израильтяне уже пришли сюда, и полиция пытается разделить две стороны: люди, которых вы сейчас видите, выступают против премьера и рассержены политикой правительства по борьбе с пандемией коронавируса, а с другой стороны того района, где мы сейчас находимся, собрались участники акции в поддержку Биньямина Нетаньяху.

В четверг на этом самом месте в ходе аналогичных акций и столкновений были арестованы как минимум 34 человека.

Из-за экономических последствий коронавируса безработными на данный момент являются более 20% израильтян, и премьер-министра жёстко критиковали за то, что он не смог предложить более эффективный план помощи тем, кто потерял работу.

Израилю при помощи карантина удалось побороть первую волну COVID-19, после чего в стране были быстро открыты школы и предприятия — однако это привело к ещё более серьёзной второй волне пандемии, в ходе которой коронавирусной инфекцией заразились более 50 тысяч человек.

Вчера премьер-министр назначил главным координатором политики по борьбе с коронавирусом исполнительного директора одной из крупнейших больниц Израиля, однако это не слишком помогло ослабить царящую здесь напряжённость.

Сегодня утром президент Израиля Реувен Ривлин в «Твиттере» призвал все партии сплотиться и прекратить вражду. По его словам, никакого плана по урегулированию кризиса сейчас нет. А по мере того, как количество случаев COVID-19 здесь, в Израиле, продолжает расти, рядом с домом премьер-министра всё явственнее ощущается раздражение. В полиции надеются, что сегодняшняя акция пройдёт мирно. Мелисса?

С нами был Трэй Йингст. Спасибо вам!

Дата выхода в эфир 23 июля 2020 года.