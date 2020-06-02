Haaretz: Нетаньяху пожаловался в полицию на угрозу убийством в интернете

Биньямин Нетаньяху подал жалобу в полицию на комментатора, который в сети обещал расправиться с ним и его семьёй, сообщает Haaretz. Как отмечает издание, это уже далеко не первый случай, когда премьер-министру Израиля приходится сталкиваться с угрозами в свой адрес.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал жалобу в полицию на комментатора, который угрожал ему физической расправой. Об этом политик объявил в своём микроблоге, пишет Haaretz.

«Несколько дней назад я подал жалобу на серию угроз убийством в мой адрес и в адрес моих близких. Сегодня я, к сожалению, был вынужден подать ещё одну жалобу против подонка, который описывал то, как он собирается убить меня и мою семью», — написал Нетаньяху в Twitter.



Премьер приложил к записи скриншот с сообщением. Из него следовало, что причина его беспокойства — комментарий, опубликованный в ноябре на сайте Haaretz. Впоследствии он был удалён редактором издания.

Около двух недель назад обвинение за подстрекательство к насилию было предъявлено 40-летнему жителю севера страны, после того как он разместил на своей странице в Facebook призывы к убийству Нетаньяху, а также председателя партии «Авода» Амира Переца и министра труда Ицика Шмули. Адвокат подозреваемого заявил, что его клиент не может предстать перед судом, так как имеет психическое отклонение.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый писал на своей странице, что готов сесть в тюрьму за того человека, который убьёт Нетаньяху. В другом посте он утверждал, что те, кто «покончит» с премьером, «окажут услугу Богу» и «станут героями для будущих поколений».

В прошлом месяце Нетаньяху также пожаловался на демонстратора Хаима Шадми, который призывал бросать бутылки с зажигательной смесью в его резиденцию. Несколько дней спустя полиция задержала троих протестующих, которых подозревали в том, что они угрожали навредить сыну премьера Яиру, напоминает Haaretz.