Euronews: в ЕС пытаются сдержать «вторую волну» эпидемии драконовскими штрафами

Власти разных стран ЕС вводят новые более жёсткие ограничения и крупные штрафы за несоблюдение карантинных норм. Так они пытаются обуздать очередную волну пандемии COVID-19 на фоне рекордного роста числа новых заражений. Однако эти меры вызывают всё больше протестов среди населения, отмечает Euronews.
В южных кварталах столицы Испании начал действовать карантин. Он затрагивает свыше 850 тысяч человек, которые могут покинуть жилище, лишь если им требуется поехать на работу, выйти за покупками, посетить врача или отвезти и привезти детей из школы.
Оказавшиеся в карантине — а это, как правило, те, кто мало получает и занимается неквалифицированным трудом, а также иммигранты, возмущены. Они говорят, что их «дискриминируют» по имущественному и социальному признакам.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Это не что иное, как сегрегация! Мы должны сплотиться и протестовать, тогда мы сможем хоть чего-то добиться.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: То есть нас запирают в домах — и в то же самое время мы можем толкаться в переполненной подземке, когда едем на работу. Где логика?
Власти Британии открыто говорят о начале «второй волны» эпидемии. Цифры, которые сообщает Минздрав королевства, это подтверждают: за последние 48 часов отмечен рекордный рост заразившихся с момента ослабления карантинных мер.
МЭТТ ХЭНКОК, министр здравоохранения Великобритании:Штрафы в размере десяти тысяч фунтов стерлингов за нарушение санитарных норм помогут добиться, чтобы те, кто должен находиться в самоизоляции, поняли, чем им грозит пренебрежение правилами.
Вслед за Мадридом власти Лондона намерены также ввести ряд новых ограничений, чтобы замедлить распространение инфекции.
Австрия стала первой страной в ЕС, ещё неделю назад признавшей, что «вторая волна» эпидемии уже началась. Веселиться даже у себя дома можно лишь до часа ночи. В барах и ресторанах обязательно ношение маски, если посетители не находятся за отдельным столиком.
ПОСЕТИТЕЛЬ:Как только сняли карантин, все бросились веселиться и развлекаться, забыв об осторожности! Сейчас мы пожинаем плоды этого легкомысленного гедонизма.
В Германии за минувшие 24 часа выявили почти 2300 новых инфицированных — эта цифра стала рекордным суточным показателем с апреля. Общее количество заражённых в мире превысило 31 миллион человек.
Роспотребнадзор провёл встречу в режиме видеоконференции с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что в России «настолько ещё огосударствлена экономика, что получать 200—300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5—6 лет».
Генпрокуратура России в запросе, направленном 14 сентября в Минюст ФРГ, спрашивает о возможности провести опрос Алексея Навального, который находится в берлинской клинике «Шарите». RT ознакомился с текстом документа.
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