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France 24: шведы обвиняют правительство в смерти пожилых людей от коронавируса

Материал представлен в переводе ИноТВ
Жители Швеции шокированы смертью от COVID-19 тысяч людей в возрасте, которые находились в государственных домах престарелых, передаёт France 24. Они обвиняют власти в неоказании должной медицинской помощи пожилым пациентам, а премьер-министр уже поручил выяснить, мог ли карантин спасти уязвимое население страны.

ЮЛИАНА ЙИХЕМ: Он был мне как отец. Мой дядя всегда помогал мне, вот почему я тоже борюсь за него теперь. Потому что я знаю, что он бы не принял это, он бы сильно разозлился.

Мозес Нтанда страдал деменцией. Он умер от COVID-19 в доме престарелых в возрасте 72 лет. Его семья обратилась в суд. По словам родственников, ему не оказали врачебную помощь, которая помогла бы ему выжить.
 
ПЕТЕР ЙИХЕМ: Мы звонили её дяде по FaceTime и могли видеть медперсонал за ним. Они не носили ни маски, ни перчатки.
 
12 апреля у Мозеса диагностировали коронавирус, а через четыре дня он умер.
 
ЮЛИАНА ЙИХЕМ: Доктор сказал нам, что при лечении пожилых они следуют специальному протоколу, и мой дядя, раз он такой старый и к тому же больной, не был госпитализирован.
 
ПЕТЕР ЙИХЕМ: Это были только обезболивающие, они не давали ему кислорода. По сути он задохнулся и умер во сне, потому что не мог дышать.
 
ЮЛИАНА ЙИХЕМ: Я подумала, что они принесли в жертву пожилых, и это очень неправильно. Потому что я думаю, что всем нужно давать шанс на выживание.
 
Мозес умер в этом государственном доме престарелых в пригороде Стокгольма. Власти не комментируют частные случаи, однако заверили нас, что (медперсонал. — ИноТВ) следовал протоколу, а каждый случай заражения COVID-19 изучался отдельно врачом, иногда дистанционно.
 
В Швеции пандемия унесла 5800 жизней, половина которых — в домах престарелых. Некоторые авторитетные доктора не стесняются открыто критиковать стратегию государственных органов.
 
АНДРЕС ВАЛНЕ, вирусолог из Каролинского института: Они не пытались спасти жизни пожилых. Они боялись, что отделения интенсивной терапии будут переполнены и они не смогут помочь молодым людям, которые были опасно больны. Я считаю, что они отбирали довольно жестоко.
 
Смерть тысяч пожилых людей шокировала шведов. В июле премьер-министр начал открытое расследование, чтобы выяснить, мог ли всеобщий карантин быть более эффективной мерой для защиты уязвимого населения. Расследование начнётся со шведских домов престарелых. 
 
Дата выхода в эфир 16 сентября 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 24 Франция Европа
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