France 24: особый путь Швеции не уберёг экономику от влияния пандемии
Мы продолжаем. В то время как европейские государства, включая Францию, борются с ростом количества случаев заболевания COVID-19, сегодня мы на France 24 взглянем на то, как обстоят дела в Швеции. Подход этой скандинавской страны к коронавирусу оказался спорным. Швеция так и не ввела режим изоляции, хотя сами шведы и с уважением отнеслись к совету своего правительства следовать правилам социального дистанцирования.
Наши репортёры Кэтрин Норрис-Трент и Джеймс Андре побывали в Стокгольме, чтобы узнать, какое влияние шведский подход оказал на экономику страны. Вот их репортаж.
КЭТРИН НОРРИС-ТРЕНТ, репортёр France 24: Мы находимся на одном из главных стокгольмских рынков. Выглядит он почти также, как и до начала пандемии коронавируса. Я не вижу, чтобы кто-то носил на лице маску; у прилавков нет ни барьеров, ни предупредительных знаков. Шведские власти решили, что жизнь должна идти своим чередом — насколько это возможно. Значительная часть местных поддерживает такую политику.
ЖИТЕЛЬ СТОКГОЛЬМА: Думаю, что здесь каждый берёт на себя долю ответственности, и такой подход работает неплохо. Я бы сказал, что лучше, чтобы решало не правительство, а каждый сам за себя.
ЖИТЕЛЬНИЦА СТОКГОЛЬМА: Они также занимаются вопросами психического здоровья. Людям необходимо продолжать двигаться, иначе мы окажемся в ужасной ситуации. Если у людей нет надежды, они в каком-то смысле сходят с ума.
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