Le Monde: «словно железный занавес» — между Швецией и Норвегией снова появилась граница

Правительство Осло восстановило давно забытую границу с соседней страной из-за её диссидентской политики по борьбе с коронавирусом, что негативно сказалось на экономике приграничных шведских городов, сообщает Le Monde. Так, предприниматели курортного Стрёмстада жалуются на падение товарооборота, а мэр города обеспокоен подскочившей безработицей и ростом национализма по обе стороны границы.

На севере Европы Норвегия закрыла границы со Швецией: эта скандинавская страна не вводила карантин весной, поэтому остаётся одной из немногих, где продолжает активно распространяться коронавирус, пишет Le Monde.

В шведском городе Стрёмстад из окна Стале Лёвхейма, владельца торгового центра Nordby Shoppingcenter, открывается отличный вид на парковку. Обычно он не жалуется и даже гордится постоянным потоком машин: в 2019 году товарооборот центра со 110 бутиками в пяти километрах от норвежской границы составил 4,5 млрд крон (4,3 млрд евро). Однако с 12 марта Лёвхейма неотступно преследует вид опустевшей парковки. «Наша деятельность почти полностью зависит от норвежских клиентов», — напоминает предприниматель. В теории эти покупатели могут продолжать свои вылазки, потому что Швеция не закрыла границы, но по возвращении им придётся провести 10 дней на карантине, потому что как раз Норвегия закрыла транзитные пункты. В результате с середины марта Лёвхейм зафиксировал падение товарооборота на 95%.

Как отмечает французская газета, консервативное правительство в Осло оправдывает введённые меры разницей в подходах к борьбе с коронавирусом между двумя странами. Благодаря раннему карантину Норвегия смогла контролировать распространение эпидемии: в стране умерло 252 человека (4,6 на 100 тыс. жителей). В то же время в Швеции, не вводившей карантин, оплакивают 5 500 умерших (52 на 100 тыс. жителей). Из всех европейских стран именно здесь самое высокое число заразившихся в пересчёте на общее число жителей.

Летом улочки курортного Стрёмстада и террасы кафе должны были наполниться туристами, однако сейчас настроение скорее напоминает низкий сезон. В центре многие магазины закрыты. «Их владельцы перешли на неполную занятость», — рассказала изданию Хейди Каролина Нюстрём, владелица сувенирного магазина Ditt o Datt и председатель ассоциации торговцев. Сейчас она оформляет запрос на предоставление компенсации из-за потерянных доходов: весной товарооборот в её магазине упал на 40%. «Словно 12 марта опустился железный занавес», — поделилась своими впечатлениями Нюстрём. Мэр города Кент Ханссон считает, что экономика города обескровлена: «Уровень безработицы подскочил с нуля до 8,5% и достигает 30%, если считать неполную занятость».

Однако, как подчёркивается в статье, коронавирус повлиял не только на экономику. Границы между Швецией и Норвегией окончательно исчезли в 1958 году, и жители двух стран, по свидетельству владелицы кемпинга Daftö Лены Кемпе, не считают их препятствием для передвижения. Мама Кемпе норвежка, а отец — швед, и она признаётся, что «никогда не думала», что не сможет свободно ездить из одной страны в другую. Кент Ханссон, мэр Стрёмстада, беспокоится о «росте национализма» по обе стороны границы. По его словам, достаточно посмотреть «ошеломляющие» комментарии на новостных сайтах. Со своими норвежскими коллегами они также не обсуждают разницу в стратегиях борьбы с коронавирусом, потому что это «достаточно деликатная тема».

Жители обеих стран надеются, что скоро граница между ними исчезнет. Так, 12,5 тыс. норвежцев, у которых есть второе жильё в Швеции, требуют внести поправки в регламент, чтобы можно было ездить в другое государство одним днём для «необходимых работ». Психиатр на пенсии Каре Одланд отмечает, что на границе каждый раз чувствует, будто «совершил что-то плохое», почти как преступник.

Как пишет в заключение Le Monde, правительство в Осло пообещало снять ограничения с тех шведских регионов, где за две недели число новых случаев заражения не превышает 20 человек на 100 тыс. жителей. С начала эпидемии в Стрёмстаде зарегистрировали только 13 заболевших, однако этот курорт относится к тому же региону, что и Гётеборг — один из очагов коронавируса в Швеции, поэтому его жители настроены пессимистично. К тому же опрос в конце июня показал, что три четверти норвежцев поддерживают введённые ограничения.