Euronews: шведы довольны успехами своей стратегии в борьбе с коронавирусом

03:00 В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской В Белоруссии задержана Мария Мороз — глава избирательного штаба оппозиционного кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

03:00 Киселёв: мы просто выпихиваем Тутберидзе из России в США Известный телеведущий Дмитрий Киселёв поделился мнением об уходе фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

03:00 МЧС развернуло в Бейруте мобильный госпиталь Специалисты МЧС России развернули в пострадавшем от взрыва Бейруте аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас».

03:00 Эксперты Роскачества изучили состав «молочных» сосисок Согласно повторному исследованию Роскачества, лидеры производства «молочных» сосисок продолжают держать марку. Однако были зафиксированы и некоторые нарушения в составе продуктов.

03:00 В Тюмени полицейский автомобиль сбил девушку ГИБДД Тюмени проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 5 августа, когда автомобиль полиции сбил молодую девушку.

03:00 СМИ: На Кипре разыскивают россиянина по делу о взрыве в Бейруте Службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, пишет греческое издание ProtoThema.

03:00 В Казани на ремонт повреждённого взрывом газа дома выделят более 5 млн рублей Исполком Казани утвердил решение провести капремонт в доме, повреждённом в результате взрыва бытового газа, который произошёл 25 мая 2020 года. На восстановительные работы выделят почти 5,3 млн рублей.

03:00 Четыре полка РВСН вооружат комплексами «Авангард» и «Ярс» Четыре полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут вооружены в 2020 году ракетными комплексами «Авангард» и «Ярс». Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

03:00 Спортивный директор «Ростова» рассказал об упущенной возможности подписать Холанда Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова», рассказал, как клуб отказался от идеи приобретения юного Эрлинга Холанда, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».

03:00 В Химках сотрудники ГИБДД спасли задыхающегося младенца В Химках сотрудники ГИБДД во время ночного дежурства спасли младенца.

03:00 Лукашенко рассказал, как решить ситуацию с задержанием россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что генпрокуроры Белоруссии, России и Украины должны вместе собраться и решить вопрос задержания группы россиян.

03:00 На медиаплатформе #Москвастобой появился раздел «Мой район» На медиаплатформе #Москвастобой появился раздел, который посвящён программе мэра столицы «Мой район».

03:00 Медведева рассказала о помощи Тарасовой в тренировочном процессе Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о помощи в тренировочном процессе, которую ей оказывает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

03:00 Врач дала рекомендации в преддверии осени Осенью часто бывают вспышки респираторных заболеваний, поэтому к этому сезону организм нужно подготовить уже сейчас.

03:00 Глава МИД Турции совершит рабочий визит в Ливию Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит рабочий визит в Ливию, говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

03:00 Евсеев: мы обязательно будем биться в матчах со «Спартаком» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о слухах, что его команда стала фарм-клубом «Спартака».

03:00 Адвокат рассказал подробности дела Сафронова Адвокат Иван Павлов рассказал подробности дела обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

03:00 В Приморье десять детей госпитализированы с отравлением Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в одной из гостиниц посёлка Врангель.

03:00 Матыцин: готов встретиться с Плющенко, но переходы фигуристов не предмет диалога с Минспортом Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на желание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести встречу с целью добиться разрешения на перевод фигуристки Алёны Косторной из школы «Самбо-70» в его академию.

03:00 Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.

03:00 Карпин рассказал, чему научился после ухода из «Спартака» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что после ухода из московского «Спартака» ему удалось перезапустить свою карьеру.

03:00 Киев официально не получал от Минска согласия на выдачу россиян Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что украинская сторона официально не получала от Минска согласия на выдачу задержанных в Белоруссии россиян. Об этом информирует ТАСС.

03:00 СМИ: Футболистом «Зенита» Барриосом интересуется «Милан» Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

03:00 Экс-зампред правительства Сахалинской области предстанет перед судом Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.

03:00 В украинском Херсоне из-за вспышки коронавируса закрыли больницу В городской больнице в украинском Херсоне произошла вспышка коронавируса, медицинское учреждение закрыто на две недели. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

03:00 Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины Белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.

03:00 Карпин: Федун может сказать всё что угодно Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего 51-летнего специалиста сбитым лётчиком.

03:00 В России планируют модернизировать 68 аэродромов В России планируют модернизировать 68 аэродромов до 2024 года, в том числе 40 — на Дальнем Востоке. Об этом в интервью Интерфаксу заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

03:00 Косачёв оценил доклад США о «российской пропаганде» Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал публикацию Госдепартаментом США доклада «Основы дезинформации и пропаганды России».

03:00 Волкановски отклонил вызов Магомедшарипова, но допустил проведение боя в будущем Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски отреагировал на вызов, брошенный ему россиянин Забитом Магомедшариповым.

03:00 В России ещё 7331 пациент вылечился от коронавируса В России общее число выздоровевших после коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 7331, составив 676 357. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

03:00 «Аэрофлот» отменит часть ранее запланированных международных рейсов Авиакомпания «Аэрофлот» продлит до 31 августа отмену рейсов более чем в 80 заграничных городов из-за ситуации с коронавирусом.

03:00 В России за сутки скончались 116 пациентов с коронавирусом В России в течение суток зарегистрировано 116 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время эпидемии коронавируса в стране скончались 14 606 человек.

03:00 Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге — таковы результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».

03:00 В России за сутки выявлено 5267 случаев коронавируса В России за сутки подтверждено 5267 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 871 894.

03:00 Ян высказался о своём отношении к спортивным психологам Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Пётр Ян заявил, что ему смешно слышать о случаях, когда спортсмены обращаются к психологам.

03:00 Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.

03:00 Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 95 942 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1060 и достигло 95 942.

03:00 Логинов рассказал о судьбе вещей, конфискованных при обыске на ЧМ в Антерсельве Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что ему пока не вернули личные вещи, изъятые в ходе обысков на чемпионате мира — 2020, который проходил в итальянской Антерсельве.

03:00 Ефремов доставлен в суд на очередное заседание по делу о ДТП Актёр Михаил Ефремов доставлен в Пресненский суд Москвы для участия во втором судебном заседании по существу уголовного дела о смертельном ДТП, передаёт ТАСС.

03:00 Шлеменко заинтересован в проведении боя с Исмаиловым Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что ему интересен бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым, однако на данный момент он ведёт переговоры с другой организацией.

03:00 Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов в четверг, 6 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Медведева опровергла слухи о переходе к Плющенко Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что не собирается переходить к тренеру и двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

03:00 На Украине за сутки выявлено 1318 случаев коронавируса Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 1318, составив 76 808.

03:00 Каттар выразил готовность выйти на бой с Магомедшариповым Менеджер Келвина Каттара Тайсон Шартье заявил о готовности своего подопечного к реваншу с россиянином Забитом Магомедшариповым.

03:00 Выборы президента Таджикистана назначены на 11 октября Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат председателя верхней палаты парламента.

03:00 В Турции проведут масштабную противоэпидемическую проверку Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что министерство проведёт самую масштабную проверку соблюдения противоэпидемических правил по всей Турции в рамках борьбы с коронавирусом.

03:00 В ВОЗ считают, что возвращение болельщиков на стадионы может стать катастрофой Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выразил мнение, что массовое возвращение болельщиков на стадионы может обернуться катастрофой.