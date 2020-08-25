Das Erste: особый путь Швеции не спас её экономику от пандемии, но дорого стоил населению

В кризисе, вызванном коронавирусом, Швеция избрала свой путь, что позволило стране избежать резкого спада в экономике. Однако он всё же произошёл и здесь, отмечает Das Erste. По версии немецкого телеканала, Швеция заплатила высокую цену за чуть меньшее проседание в экономике, чем было возможно: число заражённых и умерших от вируса в пересчёте на численность населения оказалось сравнительно велико — и заметно выше, чем в Германии.

Шведская экономика до сих пор справлялась с коронавирусным кризисом лучше, чем другие европейские государства, но насколько это в итоге оказалось хорошо? По версии немецкого телеканала Das Erste, страна может заплатить за это высокую цену.

Швеция с самого начала реагировала на пандемию коронавируса не так, как большинство европейских стран. Когда в Германии закрывались школы и детские сады, в Швеции продолжали работу почти все образовательные учреждения. Небольшие магазинчики и гастрономическая отрасль тоже работали без значительных ограничений. Отменены были только мероприятия с более чем 50 участниками.

Несмотря на это, спад в экономике всё же произошёл: по данным государственного статистического ведомства, ВВП с апреля по июнь сократился на 8,6% по сравнению с предыдущим кварталом года. Тем не менее, ситуация в экономике Швеции лучше, чем в Германии, где произошёл спад примерно на 10%. По всей Европе этот показатель в целом составляет 12%, сообщает немецкий телеканал.

За стратегию Швеции в отношении коронавируса отвечает главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл. Его идея заключалась в том, чтобы замедлить распространение вируса, но при минимальных возможных ограничениях. Закрытие школ и самоизоляция — это жёсткие меры, в правильности которых Тегнелл усомнился.

Вместо этого он сделал ставку на сознательность и личную ответственность граждан и посоветовал шведам соблюдать социальную дистанцию и следовать правилам гигиены. Обязательных для выполнения правил, например, ношения масок, в стране не вводилось.

Однако путь Швеции не был лишён плана, объясняет основатель центра здоровья Global Health Center и советник ВОЗ Илона Кикбуш. «То, что мы сейчас делаем в фазе открытия, Швеция последовательно делала всё время», — заявила она в интервью немецким СМИ, говоря о ситуации со школами. Шведское общество, по её словам, очень организованно и опирается на «долгую традицию шведского государства благосостояния», в котором люди реагировали на рекомендации властей совершенно иначе.

Однако весной вирус быстро распространился по стране, отмечает Das Erste. К концу апреля заразился почти каждый пятый житель Стокгольма. Если посмотреть на нынешние показатели по коронавирусу, становится ясно, какую цену Швеция заплатила за свободу, подчёркивает немецкий телеканал.

По данным официальной статистики, до сих пор в Швеции заразились более 85 тыс. человек, почти 6 тыс. умерли от инфекции. При населении страны примерно в 10 млн человек это означает порядка 8,5 тыс. заражённых и 575 смертей на миллион жителей. Для сравнения, в Германии на миллион немцев приходится около 2,7 тыс. заражённых и 110 умерших. Летом смертность от коронавируса в Швеции заметно снизилась, однако учёные опасаются, что и там показатели могут снова пойти на рост.

Особенно сильно от коронавируса в Швеции страдают пенсионеры. Почти половина из примерно 6 тыс. человек, умерших в стране от болезни к середине августа, проживали в домах престарелых. Критики уже давно указывали на недостаточную заботу о людях а подобных учреждениях, нехватку защитных средств, а также персонала для того, чтобы гарантировать максимально возможное сдерживание болезни.

По оценке ректора Института мировой экономики в Киле Габриэля Фельбермайра, Швеция «сэкономила немного экономического ущерба», однако «общественно-политический вопрос заключается в том, чем для этого пришлось пожертвовать» и какой ценой стране в итоге удалось добиться того, чтобы экономический спад оказался на 1% меньше, чем мог быть. Однако твёрдого заключения по этому поводу эксперт не сделал. Как для Германии, так и для Швеции пандемия ещё не осталась позади. В экономическом плане от коронавируса пострадают оба государства.

«Единственный победитель — это Китай. Это единственная страна, которая в этом кризисе не переживает масштабный спад», — подчеркнул Фельбермайр. По его прогнозам, экономика Китая будет развиваться не так быстро, как в прошлые годы, и рост составит лишь порядка 2%, однако «остальные пребывают в глубокой рецессии», заключает Das Erste, цитируя слова экономиста.