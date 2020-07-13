NBC: «исключительная» Америка исключительно плохо справляется с COVID-19

По 60 тысяч новых заражений в день, нехватка защитных средств, тестов и больничных коек — так NBC характеризует ситуацию с коронавирусом в США. Телеканал подчёркивает, что, несмотря на явную катастрофу, президент Дональд Трамп продолжает заявлять о победе над COVID-19 и, таким образом, рискует потерять доверие избирателей.

Доброго воскресного утра. Для страны, которая гордится американской исключительностью, США сейчас в исключительно плохом положении. На календаре 12 июля. Но, если посмотреть, как идёт борьба с вирусом, такое чувство, будто сейчас 12 апреля. Даже притом что вчера президент Трамп наконец появился на публике в маске.



Повторюсь, заболеваемость резко растёт. Десять самых худших дней по числу заражений по всей стране приходятся на последние 11 дней. У нас снова нехватка защитных средств, тестов и коек для пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии. И снова нам остаётся лишь гадать, как мы до такого дошли, опять! Из-за президента, который по-прежнему отрицает катастрофу, которая разворачивается при нём? Из-за того, что штаты решили не послушать экспертов от здравоохранения и слишком рано отменить карантинные меры? Или из-за таких вот сцен: слишком много американцев валяют дурака, решив, что у них иммунитет, или что эксперты ошиблись, или что они имеют право не носить маски? Или всё вышеперечисленное?



Теперь президент Трамп призывает школы открыться с ослабленными протоколами безопасности и приводит Германию, Данию, Норвегию и Швецию как примеры стран, безопасно открывших школы. Он говорил об этом на неделе, в тот день, когда число новых заражений в этих странах — вместе взятых! — составляло около тысячи. В тот же самый день в США заболело примерно 60 тысяч.



Какое бы сочетание факторов ни привело нас к тому, что мы имеем сейчас, президент Трамп настаивает, что мы побеждаем в войне, в которой мы явно проигрываем. И он рискует получить свой ураган «Катрина»*, когда избиратели потеряют веру в лидерские качества президента.



Дата выхода в эфир 12 июня 2020 года.



* Реакция президента Буша-младшего на разрушительный ураган «Катрина» в 2005 году вызвала многочисленные нарекания: критики заявляли, что главе государства нет дела до страдания населения (прим. ИноТВ).