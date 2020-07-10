CNN Оригинал

CNN: пытаясь усидеть в президентском кресле, Трамп «раздирает Америку на части»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Ради того, чтобы остаться на второй срок, президент США Дональд Трамп пытается разодрать Америку на части — причём он даже и не скрывает этого намерения, пишет CNN. По мнению канала, американский лидер делает ставку на откровенную демагогию в расчёте, что большинство американцев согласятся, что белой культуре угрожает опасность. Однако каким бы ни оказался исход выборов, на ликвидацию последствий такого поведения уйдут годы.
CNN: пытаясь усидеть в президентском кресле, Трамп «раздирает Америку на части»
Reuters

«Ради того, чтобы спасти свой президентский срок, Дональд Трамп может разодрать Америку на части. Он даже уже и не пытается скрывать свою способствующую расколу общества расистскую риторику — которая должна послужить ему трамплином на второй срок», — пишет CNN.

Он баллотируется за тем, чтобы флаг Конфедерации — который в умах многих американцев ассоциируется с рабством — гордо реял и впредь. Он выступает в защиту памятников генералам, которые в своё время подняли оружие против США.

Не имея за спиной сильной экономики, с помощью которой он бы мог остаться на второй срок, Трамп сделал ставку на самую противоречивую стратегию из возможных: он надеется, что большинство американцев согласится с тем, что «Белая культура» изнывает под полиэтническим натиском, и это позволит ему остаться в Овальном кабинете. На выходных он превратил День независимости — один из немногих не политизированных моментов в жизни американцев — в праздник паранойи, утверждая, что по стране свободно разгуливают марксисты, анархисты и прочие радикалы, а левый фашизм поработил систему образования США.

Хотя на прошедших выходных в США произошла вспышка не имеющего отношения к политике насилия — включая гибель шести детей в результате применения огнестрельного оружия — описываемая Трампом Америка, которую держат в заложниках — это, по большей части, лишь плод воображения. Хотя многие республиканцы и считают, что слова Трампа по душе миллионам консерваторов, упоминаемое им «молчаливое большинство» всё же в одиночку недостаточно велико для того, чтобы обеспечить ему победу — особенно если вспомнить что умеренные республиканцы от него в целом не в восторге.

«Насколько эффективной окажется тактика Трампа станет ясно только в ноябре. Однако уже сейчас можно со всей определённостью сказать, что президент проводит наиболее демагогичную кампанию в новейшей истории Америки. И для США эта стратегия не пройдёт бесследно; чтобы залечить эти раны у того, кто очутится в Белом доме 21 января, уйдут годы», — считает CNN.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
CNN США Северная Америка
теги
выборы демократия Дональд Трамп коронавирус расизм США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров