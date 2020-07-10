CNN: пытаясь усидеть в президентском кресле, Трамп «раздирает Америку на части»
«Ради того, чтобы спасти свой президентский срок, Дональд Трамп может разодрать Америку на части. Он даже уже и не пытается скрывать свою способствующую расколу общества расистскую риторику — которая должна послужить ему трамплином на второй срок», — пишет CNN.
Он баллотируется за тем, чтобы флаг Конфедерации — который в умах многих американцев ассоциируется с рабством — гордо реял и впредь. Он выступает в защиту памятников генералам, которые в своё время подняли оружие против США.
Не имея за спиной сильной экономики, с помощью которой он бы мог остаться на второй срок, Трамп сделал ставку на самую противоречивую стратегию из возможных: он надеется, что большинство американцев согласится с тем, что «Белая культура» изнывает под полиэтническим натиском, и это позволит ему остаться в Овальном кабинете. На выходных он превратил День независимости — один из немногих не политизированных моментов в жизни американцев — в праздник паранойи, утверждая, что по стране свободно разгуливают марксисты, анархисты и прочие радикалы, а левый фашизм поработил систему образования США.
Хотя на прошедших выходных в США произошла вспышка не имеющего отношения к политике насилия — включая гибель шести детей в результате применения огнестрельного оружия — описываемая Трампом Америка, которую держат в заложниках — это, по большей части, лишь плод воображения. Хотя многие республиканцы и считают, что слова Трампа по душе миллионам консерваторов, упоминаемое им «молчаливое большинство» всё же в одиночку недостаточно велико для того, чтобы обеспечить ему победу — особенно если вспомнить что умеренные республиканцы от него в целом не в восторге.
«Насколько эффективной окажется тактика Трампа станет ясно только в ноябре. Однако уже сейчас можно со всей определённостью сказать, что президент проводит наиболее демагогичную кампанию в новейшей истории Америки. И для США эта стратегия не пройдёт бесследно; чтобы залечить эти раны у того, кто очутится в Белом доме 21 января, уйдут годы», — считает CNN.
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